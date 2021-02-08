Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Bakır'a FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezası onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim listesinde" göreve devam edeceği belirtilen eski Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tümgeneral Mehmet Cahit Bakır'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
Dubai'de yakalanmıştı
Darbe girişiminin ardından Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Bakır, yargılandığı Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince hapis cezasına çarptırıldı. Kararın Ankara Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a geldi.
Yargıtay cezayı onadı
Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığına, delillerin hukuka uygun elde edildiğine hükmederek, yerel mahkemenin FETÖ üyeliğinden verdiği 12 yıl hapis cezasını onadı.