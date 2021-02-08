Gündem Dubaide yakalanarak Türkiyeye getirilen Bakıra FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezası onandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Bakır'a FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezası onandı

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve sözde "sıkıyönetim listesinde" göreve devam edeceği belirtilen eski Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tümgeneral Mehmet Cahit Bakır'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını onandı.

Haber Merkezi AA
Mehmet Cahit Bakır
Mehmet Cahit Bakır

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim listesinde" göreve devam edeceği belirtilen eski Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tümgeneral Mehmet Cahit Bakır'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

Dubai'de yakalanmıştı

Darbe girişiminin ardından Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Bakır, yargılandığı Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince hapis cezasına çarptırıldı. Kararın Ankara Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Yargıtay cezayı onadı

Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığına, delillerin hukuka uygun elde edildiğine hükmederek, yerel mahkemenin FETÖ üyeliğinden verdiği 12 yıl hapis cezasını onadı.

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