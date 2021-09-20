Gündem Düğünde pasta yerine burma kadayıfı kestiler
DİYARBAKIR

Düğünde pasta yerine burma kadayıfı kestiler

Diyarbakır'da bir tatlı firmasının sahibi Zekariya Altunhan (26) dünyaevine girdiği Cemre Acar (25) ile düğünlerinde pasta yerine, 5 katlı coğrafi işaret tescilli burma kadayıfı kesti.

Haber Merkezi DHA
Düğünde pasta yerine burma kadayıfı kestiler
Damat Zekariya Altunhan, dünyaevine girecek tüm genç çiftlere bu geleneği sürdürmeyi tavsiye etti.

Diyarbakır'da bir tatlı firmasının sahibi Zekariya Altunhan, Cemre Acar ile dünyaevine girdi. Dün gece bir kır düğünü ile evlenen çift, geleneği bozarak pasta yerine 4 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescil belgesi verilen burma kadayıfı kesti.

DHA


Kadayıf dağıtmanın da kesmenin de bir mutluluk olduğunu belirten Zekariya Altunhan, "Bir nesildir emek verdiğimiz kadayıfımızla bir ilki gerçekleştirmek istedik. Düğün törenlerinde rağbet gören krema ağırlıklı yaş pasta yerine herkesin damak tadına hitap eden, daha sağlıklı, tatlı ve dünyaca bilinen Diyarbakır kadayıfımızı keserek bir ilki gerçekleştirmek istedik. İnşallah, bundan böyle bizler gibi dünyaevine girecek tüm genç çiftlerimizde bu geleneği sürdürürler" dedi.

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HAYAT
Şehzadelere ve yoksul çocuklara sünnet düğünü

Gelin kaynana ortak oldu işler büyüdü: Düğün altınlarım feda olsun
FOTOĞRAF 6
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Erzurum'da yaşayan 5 çocuk annesi Gülten Turan, kendi iş yerini açma hayaliyle 20 yılda çeşitli işlerde çalıştı. Bir taraftan inşaat işçiliği yapan eşine yardım eden diğer yandan da para biriktiren Gülten Turan, hayalini 3 yıl önce büyük oğlu Erdoğan'la evlenen gelini Esra Turan'a açtı. Gülten Turan biriktirdiği paraları, Esra Turan ise düğününde takılan altınları bir araya getirip Palandöken'in Yıldızkent semtinde su börekçisi açtı.
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Torunu Esila'nın (2) ismini verdikleri iş yerinde Erzurum'un coğrafi işaret belgeli su böreği, kete, mantı, baklava gibi hamur işi ürünleri üreten Gülten Turan, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
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Geliniyle birlikte sabah erkenden iş yerinin kapılarını açan Gülten Turan, günde 10 tepsi su böreği, kete, mantı ve baklava üretip müşterilerine sunuyor. Pandemi sebebiyle çocukları aracılığıyla motorlu servis de kullanan Gülten Turan, işlerinin iyi olduğunu belirterek, Böyle bir yer açmak ve işletmek hayalimdi. 20 yıl farklı farklı işlerde çalıştım. Okullarda, kreşlerde görev yaptım. Para biriktirdik. Gelinimin altınları vardı, benim birikimim vardı. Onlarla bu işletmeyi açtık. Kendi imkanlarımızla bu iş yerini hizmete açtık. Aracımız ve malzemeleriyle birlikte burası bize yaklaşık 250 bin liraya mal oldu. Şimdi işlerimiz iyi, çok şükür. Mantarlı, kıymalı ve peynirli olmak üzere 3 çeşit börek yapıyoruz. Baklava, kete ve mantı yapıyoruz diye konuştu.
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Kayınvalidesinin hayalini gerçekleştirmek için düğününde takılan altınlarını veren Esra Turan, Annem bana gelip böyle bir hayali olduğunu söyledi. Ben de düğünden sonra altınlarımı verip destek olmaya çalıştım. Böyle bir yer açtık. Sabah geliyoruz böreklerimizi, mantılarımızı, ketelerimizi, baklavamızı kısacası ne yapılacaksa onları hazırlıyor, akşama doğru bitirip dinlenmek üzere evlerimize gidiyoruz. Günde ortalama 10 tepsi börek açıyoruz. Burası yeter ki büyüsün, feda olsun altınlarım. Çok şükür, işlerimiz iyi ama temennimiz daha da ileriye götürebilmek dedi.
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Gelin kaynana ortak oldu işler büyüdü: Düğün altınlarım feda olsun
Erzurum'da kendi iş yerini açmak için 20 yıl çalışıp para biriktiren Gülten Turan (48), hayalini, gelini Esra Turan'la (24) gerçekleştirdi. Erzurum'un coğrafi işaret belgeli su böreği, mantı, kete ve baklava üretimi yapan iş yerini açan Gülten Turan, hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduğunu söyledi.
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