Gündem Düğünden dönen aileyi taşıyan minibüs devrildi 10 yaralı
KOCAELİ

Düğünden dönen aileyi taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düğünden dönen aileyi taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kazada aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yaralandı.
Kazada aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Çayırova TEM Otoyolu bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. TEM Otoyolu’ndan çıkarak D-100 Karayolu yönünde ilerleyen Yaşar Göz idaresindeki 41 P 4460 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası olay yerinden ilk fotoğraflar.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen minibüs içerisinde mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişiyi çıkardı. Bir yakınlarının düğününden dönerken meydana gelen kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı.

Kaza sonrası olay yerinden ilk fotoğraflar.

Devrilen minibüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor
EKONOMİ
Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor
Tatil kabusa dönüştü

Tatil kabusa dönüştü

Koronavirüs geceliği 3 bin dolarlık lüks gemi turuna çıkan tatilcilerin seyahatlerini kabusa çevirdi.
İki zorunluluk geliyor

İki zorunluluk geliyor

​İkinci el araç ilanlarına yönelik düzenleme yolda.
13 ile yağış uyarısı

13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
1771'e yükseldi

1771'e yükseldi

​Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti.
Kar kalınlığı<br>6 metreyi geçti

Kar kalınlığı
6 metreyi geçti

Yoğun kar sonrası ortaya çıkan görüntü şaşırtıyor.
Bardak fırlatıp<br>masaları devirdi

Bardak fırlatıp
masaları devirdi

Kadın müşteri kafede ortalığı birbirine kattı.

Bileti kesildi

Bileti kesildi

İddialı sözler söyledi, hiçbirini yerine getiremedi.

Yürek<br>burkan görüntü

Yürek
burkan görüntü

Ecdat yadigarı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Düğün<br>dönüşü devrildi

Düğün
dönüşü devrildi

​Kazada çocukların da olduğu 10 kişi yaralandı.
CIA Türkiye'yi<br>Philips ile dinlemiş

CIA Türkiye'yi
Philips ile dinlemiş

​Eski Philips çalışanı yaşanan skandalları itiraf etti.
Üretimde<br>rekorlar geliyor

Üretimde
rekorlar geliyor

Tüm iş dünyamıza sesleniyorum, zaman yatırım zamanıdır.
'Cezeri'de<br>boynuz kulağı geçti

'Cezeri'de
boynuz kulağı geçti

Bakan Varank'a sundular, Selçuk Bayraktar gururla duyurdu.
Rejime çifte darbe

Rejime çifte darbe

​Son 15 günde yüzlerce rejim askeri öldürüldü.
İstihbarat aracıyla kopya çektiler

İstihbarat aracıyla kopya çektiler

​Karısının sınavı için istihbarat aracına kopya düzeneği kurmuş.
Belediyelerde<br>CHP soygunu

Belediyelerde
CHP soygunu

​Sayıştay raporu usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.