Ekonomi Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor
OTOMOTİV

Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor

Son aylarda büyük rağbet gören ve fiyatların da sürekli yükselişte olduğu ikinci el taşıt piyasasında ortaya çıkan tablo sonrası bir takım düzenlemeler gündemde. Geçtiğimiz yıl satılan araçların yarıya yakının kayıt dışı olması ve 3'den fazla ilan giren kişi sayısının 300 bini aşmasının ardından bakanlığa iki talepte bulunuldu. İkinci el alım satımların büyük oranda döndüğü online kanallar üzerinden yapılan ilan girişlerine TC kimlik numarası ve ekspertiz raporu zorunluluğu getirilmesi isteniyor. Bakanlık ise daha kapsamlı bir adım için çalışma yürütüyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Tek bir online ilan sitesinde yer alan satılık vasıta sayısı 500 bine yaklaşmış durumda.
Tek bir online ilan sitesinde yer alan satılık vasıta sayısı 500 bine yaklaşmış durumda.

Bir yıl içerisinde satılan 6,9 milyon ikinci el aracın yaklaşık 3,5 milyonu kayıt dışı olarak satılıyor. Bu da ikinci elde yapılan toplam satışların yüzde 46'sına karşılık geliyor.

İkinci eldeki kayıt dışı satışların yüzde 90'ından fazlası ise her gün yüz binlerce kişinin giriş yaptığı online kanallar üzerinden gerçekleştiriliyor.

Alıcı ve satıcının çok sayıda alternatif ile sıfır maliyet üzerinden hızlı bir şekilde buluşma noktası olmasından kaynaklı öncelikli tercih sebebi olan ilan siteleri arasında Türkiye'nin en büyük platformu olarak da öne çıkan tek bir sitede 500 bine yakın satılık vasıta ilanı bulunuyor.

Sadece 2019 yılı içerisinde girilen ilanlara bakıldığında ise 300 bin kişinin 3'den fazla araç satış ilanı girdiği görülüyor.

İnfo grafik: Duygu Sena Akbulut

3’den fazla ikinci el araç ilanı çıkan 300 bin kişi Maliye kıskacında!
EKONOMİ
3’den fazla ikinci el araç ilanı çıkan 300 bin kişi Maliye kıskacında!

KİMLİK NUMARASI VE EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLULUĞU

Konuyu Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşen İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) yetkilileri ikinci el araç ilanlarına yönelik bir takım taleplerde bulundu.

Bakanlık yetkilileri ile koordineli bir çalışma yürüten İMAS yetkilileri; internet sitelerine verilen ilanlara TC kimlik numarası ve ekspertiz zorunluluğu getirilmesini istiyor.

BAKANLIK DAHA GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA İÇERİSİNDE

Bakanlığın online kanallar üzerinden kim kaç ilan girmiş?, Ne satmış?, Kaç adet satmış? gibi tüm bilgileri geriye dönük isteme hakkı olduğuna da dikkat çeken İMAS yetkilileri, ilgili bakanlıkların daha geniş kapsamlı bir çalışma içerisinde olduğunu çok yakında detaylarının netleştirileceğini belirtiyor.

İnfo grafik: Duygu Sena Akbulut

YÜZDE 14 ARTIŞ VAR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre, ikinci el otomobil satışları 2019 yılında yüzde 14 artış kaydetti. Otomobil ve hafif ticari araç satışları da dahil olmak üzere, ikinci el sektöründe 2019 yılında 7 milyon 614 bin 301 adetlik satış gerçekleştirildi.

10 ARAÇ SATANA 50 BİN TL CEZA!

Öte yandan Maliye ise bir yıl içerisinde üçten fazla ikinci el araç alıp satan komisyoncuları kıskaca almış durumda. Banka, noter ve emniyet kanalları üzerinden elde edilen bilgiler ışığında yapılan incelemeler sonucunda alım satımları ticari amaçla yaptığı tespit edilenlere geriye dönük para cezaları çıkarılıyor.

Yapılan incelemeler sonucunda 10 araç alıp satan bir kişiye geçtiğimiz günlerde 50 bin liralık vergi çıkarıldı.

Tek bir online ilan sitesinde 500 bine yakın satılık vasıta ilanı bulunuyor.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişilere getirilen yetki belgesi zorunluluğu ise 31 Ağustos 2020 itibariyle başlıyor. Söz konusu belge olmadan bahsedilen tarihten itibaren tacirler araç alış satış işlemi gerçekleştirilemeyecek. İkinci el araç satışı yapılan yerleri, ödeme yöntemlerini ve satış şartlarını da düzenleyen yönetmelik ile çok ciddi cezalar da uygulamaya alınacak.

Kolon kesene 15 yıl hapis!
EKONOMİ
Kolon kesene 15 yıl hapis!
Tatil kabusa dönüştü

Tatil kabusa dönüştü

Koronavirüs geceliği 3 bin dolarlık lüks gemi turuna çıkan tatilcilerin seyahatlerini kabusa çevirdi.
İki zorunluluk geliyor

İki zorunluluk geliyor

​İkinci el araç ilanlarına yönelik düzenleme yolda.
13 ile yağış uyarısı

13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
1771'e yükseldi

1771'e yükseldi

​Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti.
Kar kalınlığı<br>6 metreyi geçti

Kar kalınlığı
6 metreyi geçti

Yoğun kar sonrası ortaya çıkan görüntü şaşırtıyor.
Bardak fırlatıp<br>masaları devirdi

Bardak fırlatıp
masaları devirdi

Kadın müşteri kafede ortalığı birbirine kattı.

Bileti kesildi

Bileti kesildi

İddialı sözler söyledi, hiçbirini yerine getiremedi.

Yürek<br>burkan görüntü

Yürek
burkan görüntü

Ecdat yadigarı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Düğün<br>dönüşü devrildi

Düğün
dönüşü devrildi

​Kazada çocukların da olduğu 10 kişi yaralandı.
CIA Türkiye'yi<br>Philips ile dinlemiş

CIA Türkiye'yi
Philips ile dinlemiş

​Eski Philips çalışanı yaşanan skandalları itiraf etti.
Üretimde<br>rekorlar geliyor

Üretimde
rekorlar geliyor

Tüm iş dünyamıza sesleniyorum, zaman yatırım zamanıdır.
'Cezeri'de<br>boynuz kulağı geçti

'Cezeri'de
boynuz kulağı geçti

Bakan Varank'a sundular, Selçuk Bayraktar gururla duyurdu.
Rejime çifte darbe

Rejime çifte darbe

​Son 15 günde yüzlerce rejim askeri öldürüldü.
İstihbarat aracıyla kopya çektiler

İstihbarat aracıyla kopya çektiler

​Karısının sınavı için istihbarat aracına kopya düzeneği kurmuş.
Belediyelerde<br>CHP soygunu

Belediyelerde
CHP soygunu

​Sayıştay raporu usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.