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İSTANBUL

Dün gece İstanbul'u vuran fırtınanın ardından yeni uyarı: Bu gece ikinci dalga geliyor

İstanbul'da dün gece saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan gök gürültülü yağış ve fırtına nedeniyle 18 evin çatısı uçtu, 32 ağaç devrildi ve 28 evi su bastı. Son dakika yapılan uyarıda ise bu gece ikinci yağışlı ve soğuk hava dalgasının beklendiği duyuruldu. Pazar günü de sürmesi beklenen yağışın pazartesi gününden itibaren İstanbul'u terk edeceği ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur sırasında şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur sırasında şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yağmur ve fırtınanın saat 02.00'den itibaren saatlerinde özellikle Boğaz çevresindeki Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar, Sarıyer, Beyoğlu ve Fatih'te etkili olduğu kaydedildi.

DHA
İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oldu.

İSTANBUL'UN BİR ÇOK İLÇESİ ETKİLENDİ

  • Açıklamada, Kadıköy, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Şile, Kağıthane, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca'da da şiddetli yağmur ve rüzgarın gece boyunca sürdüğü ifade edildi.

DHA
İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oldu.

Yağışlar ve fırtına nedeniyle çoğunluğu Boğaz çevresinde olmak üzere İstanbul genelinde 18 evin çatısının uçtuğu, 32 ağacın devrildiği ve 28 evi su bastığı kaydedildi. Yağış nedeniyle bir aracın da zarar gördüğü belirtildi.

BU GECE İKİNCİ DALGA GELİYOR

Öte yandan, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece şehrin batısında metrekareye ortalama 10 ila 35 kg arasında yağış düştüğü kaydedilirken "En yoğun yağış Beylikdüzü Haramidere ve Güngören Davutpaşa bölgelerinde görüldü. Çok kısa bir zaman diliminde metrekareye ortalama 10 - 12 kg yağmur kaydedildi. Yağışla birlikte kuzeyli yönlerden (Karayel-Poyraz) kuvvetlenen rüzgâr nedeni ile dün 30 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları 8-10 derece azalarak mevsim normallerine geriledi" denildi.

İHA
İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oldu.

Öğle saatlerinden itibaren ara veren yağmurun akşam saatlerinden itibaren yeniden etkili olması beklendiği belirtilirken pazar günü de sürmesi beklenen yağışın pazartesi gününden itibaren İstanbul'u terk edeceği ifade edildi. Hava sıcaklığının ise önümüzdeki hafta boyunca gece 14-16, gündüz 19-23 derece civarında olacağı belirtildi.

DHA
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur sırasında şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

DHA
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur sırasında şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Batı yağmura teslim
HAYAT
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