Batı yağmura teslim

Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok yerde ağaçlar devrilirken sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kentte beklenen gök gürültülü sağanak yağış, birçok bölgede etkili olurken gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Birçok ilçe ve adreste vatandaşlar tarafından itfaiye ve belediye ekiplerine su baskını ihbarında bulunuldu. İtfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait ekipler, su birikintisi riski taşıyan yol ve bölgelerde önlemler alırken bazı bölgelerde trafik akışını yönlendirmeye çalıştı.

Bakırköy Şükran Çiftliği Sokağı'nda fırtına nedeniyle bir araç devrildi. Belediye ekiplerince etrafı güvenlik şeridiyle kapatılan ağaç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde de kuvvetli fırtına ve sağanak etkisini gösterdi.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Nazlı İlker Sokağı'ndaki 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Binanın alt katındaki galerinin önündeki park halindeki araçların üzerine düşen parçalar nedeniyle 5 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilerek tehlike arz eden parçalar temizlendi.

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Kartal Uğur mumcu Mahallesi Ak Zambak Sokağı'nda da bir ağaç devrildi. Belediye ve itfaiye ekiplerince devrilen ağaç motorla kesilerek yoldan kaldırıldı.

Yağış ve fırtına nedeniyle trafik ekiplerinin de olası trafik kazalarına karşı ana arter ve caddelerde devriye görevleri sürüyor.

İstanbul - Çanakkale yolunda ulaşıma yağmur engeli

Malkara ilçesi girişi

Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Tekirdağ’ın Malkara ilçesi girişinde, İstanbul’dan Çanakkale yönüne trafik felç oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından Malkara’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ’dan ve Keşan’dan Malkara giriş yolunda, şiddetli yağış nedeniyle yoğun su birikintisi oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, yan yolda suyla kaplanan zeminde arıza yapan araçlar yolda kaldı.

İlçe Trafik Polisi ekibi de su birikintilerinin oluştuğu alanı duba ile kapatarak, vatandaşların mağdur olmaması için güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yağış boyunca bölgede devriye gezdi. Karayolları ekipleri, yolun açılması yoğun çaba sarf ediyor.

Geceyi şimşekler aydınlattı

Meteorolojik uyarıların ardından gece boyu etkili olan şimşekler Çorlu’ya gündüzü yaşattı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği şeklindeki meteorolojik uyarıların ardından gece boyu etkili olan şimşekler Çorlu’da geceyi adeta gündüze çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü’nün Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ile ilgili olarak yoğun yağış uyarısı yapmasının ardından Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde hortum ve sağanak yağmur etkili olurken Çorlu ilçesinde ise bir biri ardına çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.

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Sağanak yağmur uyarısına karşın yoğun yağmurun yaşanmadığı Çorlu’da şimşekler adeta bir görsel şölene dönüştü. Peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi

Ege'de yağmura teslim

Beklenen yağmur Kuzey Ege’de kötü başladı. Fırtına durmayan şimşek cakması ile etkili olan yağış Balıkesir’in kuzey bölgesi ilçelerinde şiddetini arttırdı.

Yoğun yağış, Edremit başta olmak üzere Havran, Burhaniye, Gömeç ve özellikle Ayvalık’ta etkili oldu. Edremit’te ana arter yollar göle dönerken. Ayvalık’ta’ merkez ve özellikle Altınova’da yağış etkili oldu.

Meterolojinin tahminine göre, bölgeye 21 ila 50 kg/m2 yağış beklenirken, sabaha kadar kuvvetli rüzgar, şimşek çakması ile yağmurun sürmesi bekleniyor.

Şiddetli sağanak kazaya neden oldu: 2 yaralı

Şiddetli yağmur sonucu iki araç çarpıştı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden N.K. yönetimindeki 34 FZK 72 plakalı otomobil, şiddetli sağanak yağış nedeniyle önünde duraklayan bir otomobile çarptı.

Kaza sonra araçlarda bulunan yolculardan 2 kişi hafif yaralandı.

Şiddetli yağışa karşılık TESKİ ekipleri gece boyu sahada

TESKİ ekipleri

Bugün akşam saatlerinden bu yana devam eden yoğun sağanak yağış Tekirdağ’da hayatı olumsuz etkilerken olası su baskınlarına karşı TESKİ ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

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İl genelinde kanalizasyon hatlarının tıkanmaması, rögarların taşmaması, evlerin su altında kalmaması için başta TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz olmak üzere tüm ekipler saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz açıklamasında “Bu gece tüm ekiplerimiz ile birlikte yağmur nöbetine devam ediyoruz. Olumsuz herhangi bir olayda vatandaşlarımız ekiplerimize ulaşabilirler” dedi

Beklenen yağmur İstanbul’da etkili olmaya başladı

İstanbul'da yağmura teslim oldu.

Günlerdir İstanbul’da etkili olması beklenen yağmur gece saatleri itibariyle kentin çeşitli yerlerinde etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul’da etkili olması beklenen yağmurla ilgili yaptığı duyurunun ardından şehir genelinde yağmur etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Büyük ve küçük ölçekte çakan şimşekler vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul’da etkili olan yağmurla birlikte, bazı caddelerde su birikintileri oluştu

İstanbul’da etkili olması beklenen yağış, gecenin ilerleyen saatlerde kentin çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Yağmur nedeniyle kentteki bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da beklenen yağış gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Esenyurt’ta bir kamyonet kontrolden çıkarak tarlaya uçtu; 1 yaralı

Yağmurdan dolayı yoldan çıkan kamyon tarlaya uçtu.

Esenyurt’ta bir kamyonet sürücünün yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 03,00 sıralarında Esenyurt Haramidere Tem Bağlantı Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VG 9853 plakalı Kamyonetin sürücüsü yolda ilerlediği sırada yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamyonet üzerinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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Esenyurt’ta bir ayakkabıcı dükkanı sular altında kaldı

Dükkan sahibi tarafından ayakkabıların bir kısmı tahliye edildi.

Esenyurt’ta gece saatlerinde bastıran yağmur nedeniyle bir ayakkabı dükkanını, su bastı. İşyeri sahibi, dükkana gelerek suları tahliye etmeye çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından yağmurlu hava gece saatlerinde İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Yağışlı havayla birlikte bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan ayakkabıcı dükkanı da yağmur nedeniyle sular altında kaldı. İşyerinin üst katında oturan sahibi ise, şiddetli yağmurun başladığını görünce dükkanını kontrol etmek istedi. Aşağıya inen işyeri sahibi, dükkanının sular altında kaldığını görünce itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerin gelme süresi içerisinde, sahibi kendi imkanlarıyla işyerindeki suları dışarıya atmaya çalıştı. Ayakkabıları zarar gören işyerinin sahibinin dükkandaki suları çıkartma çalışmaları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da etkili olan yağmur, bazı ağaçları yola devirdi

Bakırköy’de devrilen ağaç

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Bakırköy’de bulunan bir ağaç, gövdesinden koparak yola devrildi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul’da etkili olması beklenen yağmurla ilgili yaptığı duyurunun ardından şehir genelinde yağmur etkisini gece saatlerinden itibaren göstermeye başladı. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, birçok noktada su birikintilerine sebep oldu.

Yağmur ve rüzgar sebebiyle de bazı noktalarda ağaçlar köklerinden ve gövdelerinden savrularak yola düştü. Ağaçların düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bakırköy’de ise Sultançiftliği ve İncirli Caddesi civarında devrilen ağaçlar yolları ve apartman önlerini kapattı.

Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan tır kaza yaptı, çok sayıda göçmen yaralandı

Kazada 50 kişi yaralandı.

Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan bir tır yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrasında olay yerinden kaçmak isteyen tır şoförü, tır dorsesini kaldırarak göçmenleri yola savururken, çok sayıda göçmen yaralandı.

Kaza, saat 04,00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Bağlantı yolu Gişeler mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içinde yaklaşık 50 göçmenin bulunduğu tır, yağmur nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada panikleyen tır şoförü, tır dorsesini kaldırarak göçmenleri yola savurdu. Kimliği öğrenilemeyen tır şoförü dorseyi bırakarak olay yerinden kaçarken, çok sayıda göçmen ise yaralı bir olarak bir petrole sığındı. Petrol çalışanları ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri dorsenin bulunduğu yerde ve petrolde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı göçmenlere müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çok sayıda göçmen en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipler, kaçan tır şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Binanın çatısı uçtu, araçlar zarar gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin sağanak yağış uyarılarının ardından Maltepe'de şiddetli rüzgâr etkili oldu. Şiddetli rüzgâr sonucu, ilçedeki bir binanın çatısı uçtu. Olayda bir galeride bulunan park halindeki 5 otomobil zarar gördü.

Maltepe'de saat 03.00 sıralarında şiddetli rüzgâr etkili oldu. Zümrütevler Mahallesi Nazım İlker Sokak'ta bulunan altı katlı binanın çatısı şiddetli rüzgâr nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan bazı parçalar, sokakta bulunan bir galeride bulunan park halindeki 5 otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobiller zarar gördü. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşlar olay sonrası panikle dışarı çıkarken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye erleri, merdivenle binanın çatısına çıkarak tehlike yaratabilecek parçaları topladı.

GALERİ SAHİBİ KONUŞTU

Galeri sahibi Serhat Cansız olayla ilgili, "Doğal afet başımıza geldi. Rüzgârdan ötürü binanın çatısı uçmuş ve arabanın üzerine düşmüş. Allah beterinden saklasın. Arabalar kötü durumda. Toplam 5 arabanın üzerine çatı düşmüş. Bir tanesi zaten paramparça, bir tanesinin önü yok, tavanı yok. Diğerlerinin de üzerinden geçmiş gitmiş. Bir tane araç zaten perte geçti, diğerlerinde de zarar on, on beş bin (TL) var. Halledeceğiz artık" dedi.

ÜMRANİYE'DE ŞİDDETLİ RÜZGÂRA DAYANAMAYAN ÇATI UÇTU

Ümraniye'de sağanak yağışla birlikte başlayan şiddetli rüzgâr bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı başka bir binaya ve kahvehaneye zarar verdi.

Olay, Esenkent Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgârda Ümraniye'deki 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı, önce karşıda bulunan 3 katlı bir binaya çarptı, çarpmanın etkisiyle kopan çatı parçaları daha sonra bir kahvehaneye zarar verip sokağa dağıldı. Olayı gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Polis vatandaşları uyarırken, itfaiye ekipleri de çevrede önlem aldı. Olayda çatısı uçan bina ile uçan çatının çarptığı bina ve kahvehanede hasar meydana geldi.

"KARŞI BİNANIN ÇATISI UÇMUŞ"

Uçan çatının zarar verdiği kahvehanenin sahibi İsmail Kesik, "Fırtına çıkmış. Fırtına karşıdaki binanın çatısını uçurmuş. Getirmiş binaya ve kahvenin üzerine vurmuş. Beni aradılar, fırtınadan gelemedim. Fırtına dinince geldim. Kahvehanenin kapısını zor açtım, içeriye girdim" dedi.

Edremit'te yağışa teslim

Edremit

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken sular diz seviyesine kadar ulaşırken çok sayıda işyerini su bastı, araçlar arıza yaptı.

Edremit ilçesinde gece yarısı başlayan fırtına ve gök gürültüsünün ardından 00.30 sıralarında şiddetli sağanak yağış başladı. Yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Edremit Çayiçi Caddesi'nde yağmur suları diz seviyesine ulaşırken, Akçay Çiftlik Caddesi ve Atatürk Caddesi de sular altında kaldı. Çayiçi Caddesi'nden gelen yağmur suları Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan birçok işyerinde su baskınlarına neden oldu. Göle dönen yollarda bazı araçlar ise su seviyesinin yükselmesi nedeniyle arıza yaptı.

Şiddetli yağış nedeniyle işyerlerine gelen esnaflar, kendi imkânlarıyla sel sularını tahliye etmeye çalıştı.

Ayvalık’ta sağanak ve fırtına

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular, yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı. Aliçetinkaya Mahallesi,150 Evler Mahallesi ile Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerindeki bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

İlçedeki bazı kırsal mahallelerin yanı sıra Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 yolu üzerindeki bazı ekili alanların da sular altında kaldığı belirtildi. Sağanak, bir alışveriş merkezinde de su baskınına neden oldu. İlçede etkili olan fırtına nedeniyle İsmet İnönü Kültür Merkezi önündeki bir elektrik direği ile Deniz Hudut Kapısı önündeki küçük süs ağaçları devrildi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ayvalık Belediyesi, itfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve UEDAŞ ekipleri sağanak ve fırtına nedeniyle teyakkuza geçti. Öte yandan Ayvalık Belediyesi'nde Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla bir kriz merkezi oluşturuldu.

Manisa’da sağanak etkili oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Yıldırım, Subaşı, Bozkurt ve Şehitler mahallelerindeki bazı evleri su bastı.

Sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde bazı araçlar mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Mahalle sakinleri, iki yıldır her yağmurda aynı sorunları yaşadıklarını dile getirerek, yetkililerden bu sorunların artık çözüm bulmasını istediler.

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İzmir’de sağanak yağış hayatı felç etti

İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir ve Ege Bölgesi için fırtına ve yağış uyarısının ardından gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren İzmir merkez olmak üzere hemen hemen bütün ilçelerde başlayan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir ve Ege Bölgesi için yapmış olduğu fırtına ve sağanak yağış uyarısı neticesinde İzmir’de gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağan sağanak yağmur nedeniyle şehir adeta savaş alanına döndü. Zaman zaman yağışla birlikte şiddetli rüzgar ve şimşekler çakarken gece adeta gündüze döndü. Sokak ve caddeler sel gölüne dönerken bazı iş yerlerini su bastı. Bazı esnafların ise su baskınına karşı önlem alma çabaları kameralara yansıdı. Yoğun yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Şiddetli rüzgar ve sağanaktan dolayı rögarlar taştı, yollarda çökmeler meydana geldi. Bazı sokaklar ise aşırı yağış sebebiyle önlem amaçlı araç giriş çıkışlarına kapatıldı.

Aydın’da bir anda bastıran sağanak yağış hayatı felç etti

Aydın

Aydın’da gece yarısı aniden bastıran sağnak yağış hayatı felç etti. Şehir merkezinde yollar dereye döndü. Bazı araçlar yağmur suları ile biriken geçitlerde mahsur kaldı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu yağmurdan dolayı oluşan sıkıntılar kısa sürede giderildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Aydın ve çevresi için yaptığı fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Gece 02:00 sıralarında fırtına yerini yağmura bıraktı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle kısa sürede Aydın’da cadde ve sokaklar dereye döndü. Şehrin bir çok bölgesinde su birikintileri oluşurken bazı alt geçitler ise ulaşıma kapandı. Aydın Devlet Hastanesi trenyolu alt geçidinde suların aniden yükselmesi sonucu seyir halindeki bir otomobil bir anda sular altında kaldı.

Şehirdeki pek çok cadde ve sokağı dereye döndüren yağış yaklaşık yarım saat sürdü.