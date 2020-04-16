Gündem Dün koronavirüsten öldü, geçen yıl yaptığı paylaşım şaşırttı
MARDİN TÜRKİYE

Dün koronavirüsten öldü, geçen yıl yaptığı paylaşım şaşırttı

Dün koronavirüsten öldü, geçen yıl yaptığı paylaşım şaşırttı

Mardin'in Derik ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören Nurettin Çınar (41), yaşamını yitirdi. Çınar'ın, geçen yıl sosyal medyada, 'Adına göre nasıl öleceksin' uygulamasının 'ölümcül bir virüs' yazan sonucunu paylaştığı görüldü.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs tedavisi gören Nurettin Çınar hayatını kaybetti.
Koronavirüs tedavisi gören Nurettin Çınar hayatını kaybetti.

Kırsal Kovalı Mahallesi'nin Tepecik mezrasında oturan, evli ve 2 çocuk babası Nurettin Çınar'ın, bazı şikayetleri nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Çınar, koronavirüs tedavisine başlanan hastanede dün hayatını kaybetti. Çınar'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.

  • Öte yandan Nurettin Çınar'ın, geçen yıl 11 Kasım'da sosyal medya hesabında, 'Adına göre nasıl öleceksin' uygulamasının 'ölümcül bir virüs' yazan sonucunu paylaştığı görüldü.

DHA
Nurettin Çınar'ın geçen yıl yaptığı paylaşım şaşırttı.

Nurettin Çınar'ın kuzeni Abdurrahman Çeliker, "Acımız büyük. Ani ölümü bizleri sarstı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mezarlığa bile gidemedik. Sanki kalbine işlenmişti. 11 Kasım 2019 tarihli paylaşımında 'Adına göre nasıl öleceksin' sonucunu paylaşmış. Bu paylaşımını görünce şaşkına döndüm ve çok üzüldüm" dedi.

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Bursa'da akılalmaz görüntü: Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor
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Haftanın her günü başka bir bölgeye kurulan pazardaki tehlike kameralara da yansıyor.
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında bir çok AVM’nin kapalı olması süper marketlerinde sosyal mesafeyi koruma adına belirli sayıda müşteriyi içeriye almaları kasa önlerinde oluşan uzun kuyruklar vatandaşları mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için semt pazarlarını tercih etmelerine sebep oldu.
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İlgili bakanlıkların ve yerel yönetimlerin tüm uyarılarına rağmen bazı vatandaşların pazarda alışveriş yaparken maske ve eldiven takmadığı sosyal mesafe kuralına da riayet etmedikleri görülüyor.
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Pazarcı esnafının da 3 metre kuralına dikkat etmedikleri belirlendi.
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Şehir merkezinde bir çok mahallede sokak aralarına kurulan pazarlar drone ile havadan görüntülendi.
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i. Vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı ve pazarın içerisinde birbirleriyle yakın mesafede alışveriş yapmaya çalıştıkları görüldü.
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Bursa'da akılalmaz görüntü: Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor
Bursa'da akılalmaz görüntü: Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor
Bursa'da sokak aralarına kurulan pazarlarda vatandaşların ve pazarcıların sosyal mesafeye dikkat etmeden alışveriş yapması koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.


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