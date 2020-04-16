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Virüs Çin’den tabutlar Sivas’tan: Koronavirüse özel antibakteriyel tabutlar 16 ülkeye ihraç ediliyor

Virüs Çin’den tabutlar Sivas’tan: Koronavirüse özel antibakteriyel tabutlar 16 ülkeye ihraç ediliyor

Koronavirüse özel Sivas’ta üretilen antibakteriyel tabutlar, Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor. Koronavirüs ölümlerinde kullanılan tabutlar, cenazeyle birlikte gömülerek virüsün toprağa bulaşmasını önlüyor.

Haber Merkezi İHA
16 ülkeye ihraç edilen tabutun tanesi 400 dolar civarında.
16 ülkeye ihraç edilen tabutun tanesi 400 dolar civarında.

Dünyada ve Türkiye’de etkisini devam ettiren korona virüs salgınıyla ölüm sayısı yaklaşık 130 bini buldu.

Sivas’ta İş Geliştirme Merkezi bünyesinde hizmet veren bir firma, koronavirüs ölümlerine özel tek kullanımlık antibakteriyel tabut üretti. Kurşun kaplama çelik kullanılarak üretilen antibakteriyel tabutun patentini alan firma, Türkiye’de tek olma özelliği taşıyor.

  • Koronavirüs ölümlerine özel olarak üretilen patentli tabutlar, can kaybının yoğun olduğu Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor. Koronavirüs ölümlerinde kullanılan tabutlar, cenazeyle birlikte gömülerek virüsün toprağa bulaşmasını önlüyor.

Virüs Çin’den tabutlar Sivas’tan
FOTOĞRAF 9
Title
Dünyada ve Türkiye’de etkisini devam ettiren korona virüs salgınıyla ölüm sayısı yaklaşık 130 bini buldu.Sivas’ta İş Geliştirme Merkezi bünyesinde hizmet veren bir firma, koronavirüs ölümlerine özel tek kullanımlık antibakteriyel tabut üretti.
Title
Kurşun kaplama çelik kullanılarak üretilen antibakteriyel tabutun patentini alan firma, Türkiye’de tek olma özelliği taşıyor.
Title
Koronavirüs ölümlerine özel olarak üretilen patentli tabutlar, can kaybının yoğun olduğu Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor. Koronavirüs ölümlerinde kullanılan tabutlar, cenazeyle birlikte gömülerek virüsün toprağa bulaşmasını önlüyor.
Title
Koronavirüs ölümlerine özel tek kullanımlık tabutların 16 ülkeye ihraç edildiğini belirten firma yönetim kurulu başkanı Volkan Yılmaz, “Firmamız Türkiye geneli morg, otopsi, kadavra ve anatomi ekipmanları üretmektedir...
Title
Kovid-19’un ortaya çıkması ile birlikte Covid-19 cenazelerine özel antibakteriyel kurşun kaplama tabutlar ürettik...
Title
Bu tabutlar tamamen antibakteriyeldir. Bakteri geçirmez. Tabutlarımız tamamen Covid-19 cenazelerine özeldir...
Title
Satışlarımızı genelde tüm belediyelere yapıyoruz, kurumlara yapıyoruz. Yurt dışında da 16 ülke talepte bulundu...
Title
Başlıca Amerika, Hollanda, İspanya, İtalya ve Almanya talepte bulundu. 350-400 dolar arasında fiyat bandımız var. Tabutumuzun özelliği tek kullanımlık olması. İçerisi antibakteriyel olduğu için cenazeyi koyduğumuz zaman tabutla birlikte gömülebiliyor“ dedi.
Title
Virüs Çin’den tabutlar Sivas’tan
Virüs Çin’den tabutlar Sivas’tan
Koronavirüse özel Sivas'ta üretilen antibakteriyel tabutlar, Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor. Koronavirüs ölümlerinde kullanılan tabutlar, cenazeyle birlikte gömülerek virüsün toprağa bulaşmasını önlüyor.


Koronavirüs ölümlerine özel tek kullanımlık tabutların 16 ülkeye ihraç edildiğini belirten firma yönetim kurulu başkanı Volkan Yılmaz, “Firmamız Türkiye geneli morg, otopsi, kadavra ve anatomi ekipmanları üretmektedir. Kovid-19’un ortaya çıkması ile birlikte Covid-19 cenazelerine özel antibakteriyel kurşun kaplama tabutlar ürettik. Bu tabutlar tamamen antibakteriyeldir. Bakteri geçirmez. Tabutlarımız tamamen Covid-19 cenazelerine özeldir.

Satışlarımızı genelde tüm belediyelere yapıyoruz, kurumlara yapıyoruz. Yurt dışında da 16 ülke talepte bulundu. Başlıca Amerika, Hollanda, İspanya, İtalya ve Almanya talepte bulundu. 350-400 dolar arasında fiyat bandımız var. Tabutumuzun özelliği tek kullanımlık olması. İçerisi antibakteriyel olduğu için cenazeyi koyduğumuz zaman tabutla birlikte gömülebiliyor“ dedi.

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