Dünyanın geleceği terörle yazılamaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan sorumlu AB Komiseri Dimitris Avromopulos ve Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas (sağda) ile üçlü görüşme yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fas Marakeş’te düzenlenen “Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı”na katıldı. Bu yüzyılda zorla yerlerinden edilen insan sayısının 21,1 milyondan 71,4 milyona yükseldiğini belirten Soylu, küresel savaşların yerine “vekaletler savaşı”nı koymanın bir başarı hikayesi olmadığını söyledi. Soylu, şöyle konuştu: “Terör örgütlerine silah hibe etmek bir uluslararası yardım, teröristlere silah eğitimi vermek bir eğitim seferberliği, ‘drone’larla terör eylemleri yapmak teknoloji devrimi, ‘Benden silah sistemleri alırsanız cinayetinize göz yumarım’ demek de diplomasi değildir.”

ABD GÜLEN’İ KOZ OLARAK TUTUYOR

Birilerinin dünyayı silah anlaşmaları üzerinden dizayn etmek istediğini söyleyen Bakan Soylu, “İnsanlık ölüm için değil, yaşam için anlaşma yapmalı. Daha 15 gün önce DEAŞ, PYD ile PYD de müttefikimiz olan ABD ile Deyrizor petrolü üzerinde pazarlık yaptı. Türkiye’de darbe yapmaya kalkmış terör örgütü liderlerini koz olarak elinde tutup lüks villalarda yaşatıyor. Dünyanın geleceği terör gruplarıyla yazılmamalı. Teröristler ve silah tüccarları, siyasetin gizli yöneticileri olmamalı. Irkçılık, tekrar dünyanın başına bela olmamalı. Dünyanın köklü medeniyetleri bir araya gelerek busorunları çözebilir, 21. yüzyıl kendi başarı hikayesini yazabilir” dedi.