Gündem Durakta fenalaşarak düşen kişiye metrobüs çarptı
İSTANBUL

Durakta fenalaşarak düşen kişiye metrobüs çarptı

İncirli metrobüs durağında dengesini kaybederek bir anda yere düşen kişiye metrobüs çarptı. Hafif şekilde yaralanan Sevan A. ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Metrobüsün çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı
Metrobüsün çarptığı kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da saat 09.00 sıralarında İncirli Metrobüs durağında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Sevan A. durakta metrobüs beklediği sırada başı döndüğü için bir anda yere düştü. Dengesini kaybederek yere düşen Sevan A.'ya o sırada durağa gelen bir metrobüs çarptı. Hafif şekilde yaralanan Sevan A. için İncirli metrobüs durağına 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Sevan A. sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken durakta hareketsiz bir şekilde yattı.

SEFERLERDE AKSAMA MEYDANA GELDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra boyunluk takarak sedyeye taşıdı. Sedyeyi de D-100 İncirli yan yolda bulunan ambulansa sağlık ekipleri, polisler, vatandaşlar ve metrobüs görevlileri taşıdı. Sevan A. ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaşanan kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama meydana gelmedi.

DHA
Metrobüs durağında düşen kişiye araç çarptı.

DHA
Metrobüs durağında düşen kişiye araç çarptı.

DHA
Metrobüs durağında düşen kişiye araç çarptı.

DHA
Metrobüs durağında düşen kişiye araç çarptı.
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