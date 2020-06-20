Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Duyarlılığı takdir toplamıştı Pendikte tıkanan rögarı eliyle açan polis konuştu
İSTANBUL

İstanbul Pendik'te tıkanan rögarı eliyle açan polis konuştu

Duyarlılığı takdir toplamıştı: Pendik'te tıkanan rögarı eliyle açan polis konuştu

İstanbul'u dün etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle birçok yerde su baskınları yaşandı. Pendik Aydınlı Yolu Caddesi'nde tıkanan rögarı trafik polisi elleriyle açtı. O anların görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, rögarı açan polis memuru konuştu.

Haber Merkezi DHA
Aydınlı Yolu Caddesi'nde tıkanan rögarı trafik polisi elleriyle açtı.
Aydınlı Yolu Caddesi'nde tıkanan rögarı trafik polisi elleriyle açtı.

İstanbul'u dün etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Pendik'te bulunan bir cadde sular altında kaldı. Suların çekilmesi için de bir polis memuru elleriyle rögarı temizleme görüntüleri ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"Cuma tedbirleri nedeniyle buradaydık"

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği'nde görevli 3 çocuk babası polis memuru Ömer Gürbüz o anları anlattı.

Bursa'da bir baba, ayağı alçılı oğlunu LGS'ye girdiği okula sırtında taşıdı
GÜNDEM
Bursa'da bir baba, ayağı alçılı oğlunu LGS'ye girdiği okula sırtında taşıdı

DHA
Polis memuru Ömer Gürbüz

Gürbüz, "Cuma namazı tedbirleri nedeniyle burada bulunuyorduk. Aniden yağmur başladı. Şiddetli yağış nedeniyle bu caddede su birikintisi oluştu. Yanında küçük bir çocuk bulunan kadın sürücünün otomobili alçak olduğu için kaldı. Gerisinde de trafik oluştuğu için geri de gidemiyordu. O an yolda bulunan suları çekmek için caddede bulunan 5 kadar rögarı ellerimle temizledim. Sonra iki genç arkadaşımız da bana yardım etti. Sular çekilince de trafik normale döndü" diye konuştu.

Bir vatandaş çekmiş

Gürbüz, "O anlarda ise bir vatandaş cep telefonundan çekmiş. Benim haberim yoktu. Sosyal medyada gördüm" diye konuştu. Rögar açmada polise yardım eden gençler ise, "Polis memurunu rögar temizlediğini görünce şaşırdık. Sonra da yanına giderek yardım ettik" dediler

Abone Ol Google News
Marmara Üniversitesi Hastanesi açıldı

Marmara Üniversitesi Hastanesi açıldı

​Erdoğan: Hastanemize Prof. Dr. Asaf Ataseven hocamızın adını verdik.
Risk ortadan kalkmış değil

Risk ortadan kalkmış değil

Koca, Marmara Üniversitesi Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Mazlumların sesi olacağız

Mazlumların sesi olacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı.
Taciz<br> iddiasına sert yanıt

Taciz
iddiasına sert yanıt

Belgeler Türkiye'nin haklılığını kanıtladı.
Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Cefakar baba konuştu: Oğlum için her şeyi yaparım.

​Kırk beş Ermenistan askerini öldürdü.
Borç açıklandı

Borç açıklandı

Galatasaray'ın net borcu belli oldu.

300 milyon liraya mal oldu: 44 köy suyla buluşacak.

​Adana'da dalgıç polis tarafından kurtarılmıştı.

Art arda gelen dört ölüm ile yaşamları merak konusu olmuştu.

​4 aylık takibin ardından iki ilde dev operasyon.

Kısıtlamayı ihlal eden 6 kişiye 19 bin TL ceza kesildi.

'​400 öğrenciye virüs bulaştı' haberine yalanlama.

​Türk denizciler üç aydır Eritre'de mahsurdu.

​İzmir'deki 'Fevzi Öztürk' vakasının benzeri yaşandı.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarı MEB'in sitesinde yayımlandı.
TL ile rahatladılar

TL ile rahatladılar

​Hem esnafın hem de işçinin yüzü gülmeye başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.