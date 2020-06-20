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Gündem Bursada bir baba, ayağı alçılı oğlunu LGSye girdiği okula sırtında taşıdı
EĞİTİM

Bursa'da bir baba, ayağı alçılı oğlunu LGS'ye girdiği okula sırtında taşıdı

Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava kırık nedeniyle ayağındaki alçıyla giren Talha Bayır'ı okula, babası Rahmi Bayır sırtında getirip, götürdü. Oğlunu 800 metre uzaklıktaki okula sırtında getiren, sınav sonrası da aynı şekilde geri götüren Rahmi Bayır, "Oğlum için her şeyi yaparım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sınavın ardından Rahmi Bayır, oğlunun yine sırtında taşıyarak yaklaşık 800 metre uzaklıktaki evlerine götürdü.
Sınavın ardından Rahmi Bayır, oğlunun yine sırtında taşıyarak yaklaşık 800 metre uzaklıktaki evlerine götürdü.

LBursa'da sabahın ilk saatlerinden itibaren toplam 26 bin öğrenci, LGS sınavına girecekleri okullara gitti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, sınıflara alınan öğrenciler, sınavın tamamlanmasının ardından evlerine döndü.

DHA
LGS kapsamında yapılan merkezi sınava kırık nedeniyle ayağındaki alçıyla giren Talha Bayır'ı okula, babası Rahmi Bayır sırtında getirip, götürdü.

İznik ilçesinde günler önce halı sahada maç yaparken sol ayağı kırılan ve bu bölge alçıya alınan Talha Bayır(14), sınava girmek için İznik Kılıçaslan İlköğretim Okulu'na babası Rahmi Bayır(44)'ın sırtında geldi.

Sınavın ardından Rahmi Bayır, oğlunun yine sırtında taşıyarak yaklaşık 800 metre uzaklıktaki evlerine götürdü.

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LGS kapsamında yapılan merkezi sınava kırık nedeniyle ayağındaki alçıyla giren Talha Bayır'ı okula, babası Rahmi Bayır sırtında getirip, götürdü.

"Babam beni gururlandırdı"

Ayağının halı sahada top oynarken kırıldığını belirten Talha Bayır, "Bu nedenle ayağımı alçıya aldılar. Babam, beni LGS sınavına yetiştirmek için sırtına aldı. Babamın böyle bir şey yapması beni çok gururlandırdı. Çok mutlu oldum. Babama teşekkür ettim” şeklinde konuştu.

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"Oğlum için her şeyi yaparım"

Baba Rahmi Bayır ise, "LGS, bizim için önemli bir sınavdı. Oğlumu sırtıma alarak, sınava yetiştirdiğim için çok mutluyum. Oğlum için her şeyi yaparım” ifadelerini kullandı.

Ayağı alçılı öğrenciyi, LGS sınavına girdiği okula babası sırtında taşıdı
FOTOĞRAF 6
Title
Bursa'da sabahın ilk saatlerinden itibaren toplam 26 bin öğrenci, LGS sınavına girecekleri okullara gitti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, sınıflara alınan öğrenciler, sınavın tamamlanmasının ardından evlerine döndü.
Title
İznik ilçesinde günler önce halı sahada maç yaparken sol ayağı kırılan ve bu bölge alçıya alınan Talha Bayır, sınava girmek için İznik Kılıçaslan İlköğretim Okulu'na babası Rahmi Bayır'ın sırtında geldi.
Title
Sınavın ardından Rahmi Bayır, oğlunun yine sırtında taşıyarak yaklaşık 800 metre uzaklıktaki evlerine götürdü.
Title
'BABAM BENİ GURURLANDIRDI' ​ ​ Ayağının halı sahada top oynarken kırıldığını belirten Talha Bayır, Bu nedenle ayağımı alçıya aldılar. Babam, beni LGS sınavına yetiştirmek için sırtına aldı. Babamın böyle bir şey yapması beni çok gururlandırdı. Çok mutlu oldum. Babama teşekkür ettim diye konuştu.
Title
'OĞLUM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM' ​ ​ Baba Rahmi Bayır ise, LGS, bizim için önemli bir sınavdı. Oğlumu sırtıma alarak, sınava yetiştirdiğim için çok mutluyum. Oğlum için her şeyi yaparım dedi.
Title
Ayağı alçılı öğrenciyi, LGS sınavına girdiği okula babası sırtında taşıdı
Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava kırık nedeniyle ayağındaki alçıyla giren Talha Bayır'ı (14) okula, babası Rahmi Bayır (44) sırtında getirip, götürdü. Oğlunu 800 metre uzaklıktaki okula sırtında getiren, sınav sonrası da aynı şekilde geri götüren Rahmi Bayır, "Oğlum için her şeyi yaparım" dedi.


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