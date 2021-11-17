Düzce Üniversitesi'nde deprem sebebiyle dersler ertelendi mi?

Düzce'de 5,3 büyüklüğünde ve İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu ile Eskişehir'den de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin ardından ilde yaşayan vatandaşlarda endişe sürüyor. Düzce Üniversitesi Rektörü depreme ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE DERSLER ERTELENDİ Mİ?

Düzce Üniversitesi Rektörü, kentte meydana gelen deprem sonrasında yurtlarda sorun olmadığını ve ikinci öğretim derslerini ertelediklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Rektörü, kentte meydana gelen deprem sonrasında yurtlarda sorun olmadığını ve ikinci öğretim derslerini ertelediklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite yerleşkesi ile yurtlarda herhangi bir sorunun olmadığını ve deprem sebebiyle ikinci öğretim derslerinin ertelendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, hepimiz 5.3 ile tedirgin olduk. Şu an için yerleşkemizde ve yurtlarımızda bir sorun bulunmuyor ancak bugün ikinci öğretim derslerimizi erteliyoruz. Heyecana kapılmıyoruz" ifadelerine yer verdi.

REKLAM

Kıymetli öğrencilerimiz, onların değerli aileleri ve de Düzce'li hemşehrilerimiz, şu an için yerleşkemizde ve yurtlarımızda bir sorun bulunmuyor. Ancak yaşanılan tedirginlik nedeniyle bugün 2. öğretim derslerimizi erteliyoruz. Heyecana kapılmıyoruz. #deprem

Geçmiş olsun #Düzcehttps://t.co/GJ6HeRNfbH — Düzce Üniversitesi (@duzceuniversite) November" class="redactor-linkify-object">https://twitter.com/duzceunive... 17, 2021