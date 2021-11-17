Gündem Düzce Üniversitesinde deprem sebebiyle dersler ertelendi mi?
DÜZCE

Düzce Üniversitesi'nde deprem sebebiyle dersler ertelendi mi?

Düzce'de bugün yaşanan 5 büyüklüğünde depremin ardından Düzce Üniversitesi öğrencileri derslerde değişiklik olup olmayacağını merak ediyor. Düzce Üniversitesi deprem nedeniyle derslere ara verilecek mi? sorusu öğrenciler tarafından merak kazandı. Peki, Düzce Üniversitesi'nde yarın dersler olacak mı? Düzce Üniversitesi yaşanan deprem dolayısıyla dersler ertelenecek mi? Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Düzce Üniversitesinde deprem sebebiyle dersler ertelendi mi?
düzce üniversitesi

Düzce'de 5,3 büyüklüğünde ve İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu ile Eskişehir'den de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin ardından ilde yaşayan vatandaşlarda endişe sürüyor. Düzce Üniversitesi Rektörü depreme ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE DERSLER ERTELENDİ Mİ?

Düzce Üniversitesi Rektörü, kentte meydana gelen deprem sonrasında yurtlarda sorun olmadığını ve ikinci öğretim derslerini ertelediklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Rektörü, kentte meydana gelen deprem sonrasında yurtlarda sorun olmadığını ve ikinci öğretim derslerini ertelediklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite yerleşkesi ile yurtlarda herhangi bir sorunun olmadığını ve deprem sebebiyle ikinci öğretim derslerinin ertelendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, hepimiz 5.3 ile tedirgin olduk. Şu an için yerleşkemizde ve yurtlarımızda bir sorun bulunmuyor ancak bugün ikinci öğretim derslerimizi erteliyoruz. Heyecana kapılmıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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