Düzce depreminde hasar, can kaybı var mı? Düzce depremde yıkılan bina oldu mu? Düzce'de bugün 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti İstanbul'da da hissedildi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre saat 15.40'ta merkez üssü Düzce... Deprem İstanbul, Kocaeli, Bolu ve Eskişehir'den de hissedildi. Depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar hasar veya can kaybı olup olmadığını merak ediyor. Peki, Düzce depreminde yıkılan bina var mı? Düzce'de veya diğer illerde depremde hasar, can kaybı var mı? İşte detaylar...

