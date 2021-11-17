Gündem Düzce depreminde hasar, can kaybı var mı? Düzce depremde yıkılan bina oldu mu?
YEREL GÜNDEM

Düzce depreminde hasar, can kaybı var mı? Düzce depremde yıkılan bina oldu mu?

Düzce'de bugün 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti İstanbul'da da hissedildi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre saat 15.40'ta merkez üssü Düzce... Deprem İstanbul, Kocaeli, Bolu ve Eskişehir'den de hissedildi. Depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar hasar veya can kaybı olup olmadığını merak ediyor. Peki, Düzce depreminde yıkılan bina var mı? Düzce'de veya diğer illerde depremde hasar, can kaybı var mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Düzce depreminde hasar, can kaybı var mı? Düzce depremde yıkılan bina oldu mu?
düzce depremi

Düzce'de meydana gelen depremin ardından vatandaşlar depremin etkisiyle yıkılan bina ve can kaybı olup olmadığını sorguluyor. Peki, Düzce depreminde hasar veya can kaybı var mıydı?

DÜZCE DEPREMİNDE HASAR, CAN KAYBI VAR MI?

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, meydana gelen deprem sonrasında yaptığı son dakika açıklamada, can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Saat 15.40’da merkez üssü Düzce’de meydana gelen 5 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, can ve mal kaybı olmadığını duyurdu. Başkan Özlü, belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, vatandaşların soğukkanlı ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı. Düzce Belediyesinin ildeki diğer kurumlarla birlikte teyakkuz halinde olduğunu kaydeden Özlü, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediye ekiplerimiz, valiliğimiz ve AFAD koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen can ve mal kaybı olmaması ise tek tesellimiz olmuştur" dedi.

Düzce'deki deprem İstanbul'da bir depremi tetikler mi? Uzmanından önemli açıklama
GÜNDEM
Düzce'deki deprem İstanbul'da bir depremi tetikler mi? Uzmanından önemli açıklama

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar, yaşadıkları korkuyu anlattı.

Cep telefonu bayi işletmecisi Tayyip Türkyılmaz, AA muhabirine, deprem olduğunu ilk etapta anlayamadıklarını söyledi.

Türkyılmaz, "Büyük korku hissettik, oldukça sallandık. Korkuyla dışarı çıktık. Kötü bir duyguydu, Allah bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Spor salonu sahibi Muhammet Bişgin de antrenman sırasında birden sarsılmaya başladıklarını dile getirerek, "Herkes koşuşturmaya başladı. İlkten anlayamadık, daha önce deprem yaşamadık. Büyük bir korku anıydı, sanki yer altından bir şey geçiyor gibiydi." ifadelerini kullandı.

Herkesin panik halde dışarı çıktığını aktaran Bişgin, "Büyük geçmiş olsun Düzce'ye. Allah tekrar yaşatmasın." dedi.

- Çilimli Belediye Başkanı Yavuz: "Artçı depremler olabilir diye teyakkuzda olacağız"

Öte yandan Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, yaptığı açıklamada, depremin kentin hafızasına kazınan bir afet olduğunu belirtti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yavuz, "Allah'a şükürler olsun, bir can ve mal kaybımız yok. Buna şükrediyoruz. Allah, daha büyük depremlerden bizleri korusun." diye konuştu.

İlçenin zemininin kötü olmadığını vurgulayan Yavuz, "Muhtarlarımızla irtibat kurduk, herhangi bir yerden olumsuz bilgi gelmedi. Arkadaşlarımız sahada, tüm bölgelere bakıyorlar. Bugün de artçı depremler olabilir diye teyakkuzda olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Düzce'de deprem anında yaşanan panik kamerada
OYNAT 00:31
Düzce'de deprem anında yaşanan panik kamerada
Merkez üssü Düzce'de 5 şiddetinde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de saat 15.40'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, İstanbul'da da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

BAKAN SOYLU: SAHA TARAMASI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun. Düzce'de yaşanan depremin ardından ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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