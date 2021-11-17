Gündem Düzcedeki deprem İstanbulda bir depremi tetikler mi? Uzmanından önemli açıklama
İSTANBUL DÜZCE

Düzce'deki deprem İstanbul'da bir depremi tetikler mi? Uzmanından önemli açıklama

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bugün Düzce'de 5,0 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, "Son depremin İstanbul ve Düzce'de bir depremi tetiklemesi riski görmüyorum" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Düzcedeki deprem İstanbul depremini tetikler mi? İstanbulda deprem yapar mı?
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı değerlendirmede, "12 Kasım Düzce depreminden sonra bugün Düzce'de hissedilen bir deprem herkesi korkuttu. O faya baktığımız zaman Düzce'deki doğuya devam eden fay üzerinde. 1999 Körfez depremi ile Düzce depremini birbirine bağlayan Karadere fayı kırılarak Eftali Gölü'nden Düzce fayına stres yüklemişti, ardından hemen Düzce Depremi olmuştu. Bu son olan deprem, 1999'da kırılan Karadere fayı ile Düzce'deki boşlukta olan bir deprem. Bugünkü 5'lik deprem, bu anlamda Düzce'de bir depremi tetiklemesi mümkün değil. Düzce Depremi 12 Kasım'da çok yoğun şekilde enerjisini atarak oluşmuştu. O yüzden o fay şu an stres yüklü değil" diye konuştu.

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi
GÜNDEM
Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi

"İstanbul'da risk oluşturacak bir fay değil"

Üşümezsoy, "Bugünkü deprem herkesin aklına 'İstanbul'da deprem yapar mı?' sorusunu getirdi. Marmara Deniz'inde kırılmayan yegane fay Silivri'nin doğusundan başlayıp, Kumburgaz Çukuru'na giden faydır. Bugünkü depremse 20 kilometre derinlikte olmuş bir deprem. Düzce'de herhangi bir risk görmüyorum. İstanbul'da da risk oluşturacak bir fay değil" dedi.

Düzce'de deprem anında yaşanan panik kamerada
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Düzce'de deprem anında yaşanan panik kamerada
Merkez üssü Düzce'de 5 şiddetinde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de saat 15.40'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı.

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem oldu
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.<br>
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Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.<br>
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Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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