Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi

Düzce'de 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen deprem büyük korkuya neden oldu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

#DEPREM: Düzce'de saat 15.40'ta 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) November 17, 2021

OYNAT 00:31 Düzce'de deprem anında yaşanan panik kamerada Merkez üssü Düzce'de 5 şiddetinde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de saat 15.40'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı. BiP'te paylaş

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Deprem İstanbul'da da hissedildi

Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre şehirlerde de hissedildi. Düzce’de vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı.

Düzce'de bir deprem daha

Düzce merkezde saat 15.57'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Bakan Soylu: Saha taraması devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Düzce’de yaşanan depremin ardından ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" şeklinde konuştu.

Düzce Valisi Cevdet Atay: Olumsuz bir durum yok

Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.

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Belediye Başkanı Özlü: Bize gelen kötü bir haber yok

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kötü haber olmadığını söyleyerek, kentte yapı stokunun yenilendiğini belirtti.

Başkan Özlü, “Kötü bir haber yok. Düzce’deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok” dedi.

Öte yandan kentte saat 15.57'de de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7,11 kilometre derinliğinde oldu.