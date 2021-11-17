Gündem Düzcede 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbulda da hissedildi
İSTANBUL

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi

Düzce'de deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA DHA Yeni Şafak
İstanbulda deprem mi oldu? İstanbulda korkutan deprem? İstanbuldaki depremin merkezi neresi?
Deprem

Düzce'de 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen deprem büyük korkuya neden oldu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Düzce'de deprem anında yaşanan panik kamerada
OYNAT 00:31
Düzce'de deprem anında yaşanan panik kamerada
Merkez üssü Düzce'de 5 şiddetinde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de saat 15.40'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı.

Deprem İstanbul'da da hissedildi

Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre şehirlerde de hissedildi. Düzce’de vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı.

Düzce'de bir deprem daha

Düzce merkezde saat 15.57'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bakan Soylu: Saha taraması devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Düzce’de yaşanan depremin ardından ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" şeklinde konuştu.

Düzce Valisi Cevdet Atay: Olumsuz bir durum yok

Düzce Valisi Atay, depremle ilgili kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, korkuyla hastaneye başvuran 12-13 kişinin ayakta tedavilerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.

Belediye Başkanı Özlü: Bize gelen kötü bir haber yok

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kötü haber olmadığını söyleyerek, kentte yapı stokunun yenilendiğini belirtti.

Başkan Özlü, “Kötü bir haber yok. Düzce’deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok” dedi.

Öte yandan kentte saat 15.57'de de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7,11 kilometre derinliğinde oldu.
Dövizde kimlik zorunluluğu

Dövizde 'kimlik' zorunluluğu

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Takı miktarı dudak uçuklattı

Takı miktarı dudak uçuklattı

Aşiret düğününde yemek için 130 koyun kesildi.
CHP doğrudan Türkiyeye hedef alıyor

CHP doğrudan Türkiye'ye hedef alıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tezkere çıkışı.
Diriliş Nesli yolcu etti

Diriliş Nesli yolcu etti

Sezai Karakoç'u son yolculuğuna dostları, okurları ve binlerce genç uğurladı.
Dezenfektanı unuttuk

Dezenfektanı unuttuk

​Günlük tüketim 25'ten 2 litreye düştü.
Decathlon’dan mülteciye kano yok!

Decathlon’dan mülteciye kano yok!

F​ransız spor malzemeleri zincirinden mültecileri hedef alan skandal uygulama.
Tedavi yöntemi umut vaad ediyor

Tedavi yöntemi umut vaad ediyor

​Her 8 kadından 1'inde görülüyor
Belediye Başkanından işçiye mermili tehdit

Belediye Başkanından işçiye mermili tehdit

​CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı grev çadırındaki işçileri mermiyle tehdit etti.

'Burka'dan perde

'Burka'dan perde

​Taliban ilan ettiği hükümetle dünyayla arasına burkadan bir perde çekmişti sanki.

İzmir de işçi bulamıyor

İzmir de işçi bulamıyor

​Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde tüm iş yerlerinin duvarında eleman ilanı asılı.
Doktorlara müjde geliyor

Doktorlara müjde geliyor

Sağlık Bakanı Koca, uzman doktorların özlük haklarıyla ilgili müjde sinyali verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.