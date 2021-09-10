Gündem Düzcede 3 saat önce evlenen çift motosiklet kazasında hayatını kaybetti
3. SAYFA

Düzce'de 3 saat önce evlenen çift motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Düzce'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Rüştü Can Ulcay ile eşi Münire Ulcay, hayatını kaybetti. Ulcay çiftinin kazadan 3 saat önce nikah kıyarak evlendiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Düzcede 3 saat önce evlenen çift motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Düzce haberleri
Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bulundukları motosikletin önlerinde seyreden kamyona çarpması sonucu hayatlarını kaybeden Rüştü Can Ulcay ve Münire Kuğu'nun kazadan yaklaşık 3 saat önce Çilimli İlçe Belediyesinde nikahlarının kıyıldığı öğrenildi.

Henüz kimliklerini bile yenilemeye fırsatları olmayan çiftin düğün hazırlıkları içerisine girdiği ve Düzce kent merkezine de alışveriş yapmak için geldiği belirtildi.

Yeni evlenmiş çiftin yakınlarının sosyal medya hesaplarından evlenen çifte mutluluklar dilediği görülüyor.

Erzurum'da feci kazayı demir parmaklıklar engelledi
GÜNDEM
Erzurum'da feci kazayı demir parmaklıklar engelledi

Olay

Rüştü Can Ulcay idaresindeki 81 ABK 979 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde Çetin Durak yönetimindeki 81 BA 960 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.

Yola savrulan sürücü Ulcay olay yerinde, aynı araçtaki Münire Kuğu (21) ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü Durak, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Samsun'da faciadan dönüldü: Otobüs tıra çarptı
GÜNDEM
Samsun'da faciadan dönüldü: Otobüs tıra çarptı

Abone Ol Google News
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

"Akrabalık ilişkilerini bile çözebiliyoruz."
Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz

'Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz'

​Çamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi yaptılar.
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraşta

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

​Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye verildi.

​Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi.

Bu araç bir TL ile 250 kilometre gidiyor.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı.

İlginç anlar böyle kaydedildi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.