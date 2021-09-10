Düzce'de 3 saat önce evlenen çift motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Bulundukları motosikletin önlerinde seyreden kamyona çarpması sonucu hayatlarını kaybeden Rüştü Can Ulcay ve Münire Kuğu'nun kazadan yaklaşık 3 saat önce Çilimli İlçe Belediyesinde nikahlarının kıyıldığı öğrenildi.

Henüz kimliklerini bile yenilemeye fırsatları olmayan çiftin düğün hazırlıkları içerisine girdiği ve Düzce kent merkezine de alışveriş yapmak için geldiği belirtildi.

Yeni evlenmiş çiftin yakınlarının sosyal medya hesaplarından evlenen çifte mutluluklar dilediği görülüyor.

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Olay

Rüştü Can Ulcay idaresindeki 81 ABK 979 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde Çetin Durak yönetimindeki 81 BA 960 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.

Yola savrulan sürücü Ulcay olay yerinde, aynı araçtaki Münire Kuğu (21) ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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Kamyon sürücüsü Durak, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.