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Erzurum'da feci kazayı demir parmaklıklar engelledi

Erzurum’da seyir halindeyken lastiğinin patlaması üzerine aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan mobilya dükkanına daldı. Mobilya dükkanının önünde bulunan demir parmaklıklar ise aracı yavaşlatarak büyük bir kazanın önüne geçti.

Haber Merkezi İHA
Erzurum haberleri: Feci kazayı demir parmaklıklar engelledi
Hızlı olan araç çarpmanın etkisiyle kaldırımda bulunan demir parmaklıkları ezerek mobilya mağazasına daldı.

Erzurum'daki olay, saat 11.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde meydana geldi. 34 BBV 498 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ahmet H. isimli şahıs aracın lastiğinin patlaması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı.

İHA

Hızlı olan araç çarpmanın etkisiyle kaldırımda bulunan demir parmaklıkları ezerek mobilya mağazasına daldı.

İHA

Demir korumalar sayesinde yavaşlayarak mobilya mağazasına vuran araç son anda durabildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmayan kazada, araç ve dükkanda maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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