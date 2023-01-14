Gündem Düzensiz göçle mücadele sürüyor Yılbaşından beri 3 bin 349 kişi sınır dışı edildi
ANKARA

Düzensiz göçle mücadele sürüyor: Yılbaşından beri 3 bin 349 kişi sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 6-12 Ocak tarihleri arasında 2 bin 269 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 2 bin 231'inin sınır dışı edildiğini bildirdi. Yılbaşından beri sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının ise 3 bin 349 olduğu ifade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Düzensiz göçle mücadele sürüyor: Yılbaşından beri 3 bin 349 kişi sınır dışı edildi
Foto: Arşiv.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 6-12 Ocak arasında düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı.

Göç İdaresi Başkanlığı yaptığı paylaşımda, “6-12 Ocak tarihleri arasında, 2 bin 269 düzensiz göçmen yakalandı. 2 bin 231 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023’te 3 bin 349 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 19 bin 968 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor” ifadelerine yer verildi.

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Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kocaeli'den gönderildi
OYNAT 01:21
Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kocaeli'den gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Kocaeli Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi. Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 227 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle otobüslerle İstanbul Havalimanı'na doğru yola çıktı. Düzensiz göçmenler, pasaport işlemlerinin ardından charter seferiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e yollanacak. Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ocak 2022'den bu yana İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezinden 6 bin 326 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.
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