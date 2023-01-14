Düzensiz göçle mücadele sürüyor: Yılbaşından beri 3 bin 349 kişi sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 6-12 Ocak arasında düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı.
Göç İdaresi Başkanlığı yaptığı paylaşımda, “6-12 Ocak tarihleri arasında, 2 bin 269 düzensiz göçmen yakalandı. 2 bin 231 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023’te 3 bin 349 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 19 bin 968 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor” ifadelerine yer verildi.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR
6-12 Ocak’ta;
📌𝟐.𝟐𝟔𝟗 düzensiz göçmen yakalandı.
📌𝟐.𝟑𝟐𝟏 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
2023’te;
📌𝟑.𝟑𝟒𝟗 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
📌𝟏𝟗.𝟗𝟔𝟖 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor.#TürkiyeGöçüYönetiyor 🇹🇷 pic.twitter.com/uOmR91cXy2
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR