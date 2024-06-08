"Bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? SSK-Bağ-kur bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. Peki Bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? SSK-Bağ-kur bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.
Emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak.
SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ
4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;
4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;
4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri yapılan 8. Yargı Paketi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri artırıldı.
Buna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmişti.