"Bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? SSK-Bağ-kur bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. Peki Bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? SSK-Bağ-kur bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Buna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmişti.