e-Okul giriş sayfası ve takdir teşekkür hesaplama

e-Okul giriş ekranı, 15 tatile kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler tarafından sık sık araştırılıyor. Sistem üzerinden notlarını görüntülemek için, devamsızlık durumunu sorgulamak isteyen ve takdir teşekkür hesaplaması yapan öğrenciler e-Okul giriş ekranına nasıl erişeceğini araştırıyor. Peki e-Okul giriş nasıl yapılır? e-Okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS giriş ve yazılı sonuçları öğrenme ekranı!

2018 MEB e-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) öğrenci giriş ile hem öğrenciler hem veliler okuldaki son durumu internet üzerinden yakından takip edebiliyor. Okulların kapanmasına az bir süre 3'üncü ve son sınavlara giren öğrenciler sınav sonuçlarını görebiliyor. Sınav sonuçlarının yanı sıra devamsızlık durumunuı yakından takip edebilme durumu mevcut. Öğrencilerin merak ettiği ikinci dönem devamsızlık sıfırlanıyor mu sorusuna MEB'ten cevap geldi: İlk dönem devamsızlık kaldığı yerden devam ediyor.

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e-okul giriş nasıl yapılır?

e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin not bilgisi, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri ve daha birçok bilgi görüntülenebiliyor. Peki e-Okul VBS giriş nasıl yapılmakta?

e-Okul giriş işlemi için ilk olarak resmi internet sitesi olan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girmek ve ardından sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi bölümündeki istenen bilgileri doğru bir şekilde doldurmak gerekiyor. Sağ kısımda bulunan "Öğrenci T.C. Kimlik Numarası" ve "Öğrenci Okul Numarası" bilgisini doğru girdikten sonra ikinci aşama ekrana gelecek.

İkinci aşamada öğrencinin kimlik bilgileri ve okuluna ilişkin bilgiler sorgulanıyor. Sorulan bilgiler arasında öğrencinin doğum günü, nüfusa kayıtlı olunan yer, cilt no, aile sıra no ve eğitim görülen şube gibi bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler doğru girildikten ve öğrencinin resmi seçildikten sonra ekran açılacak.

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e-Okul giriş işlemi böylece tamamlanır ve açılan ekranda sol menüde seçenekler görüntülenir. Sol menüden Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Davranış Notları, Şube Yazılı Ortalamaları ve Sınav Tarihleri gibi birçok işlem ile öğrencinin eğitimine ilişkin son durum görüntülenebilir.

e-okul giriş için tıklayınız...





Takdir teşekkür hesaplama

Hangi belgeyi alacağım diye merak ediyorsanız e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ni kullanabilirsiniz. Sömestr tatiline çok az bir süre kala artık öğrenciler de hangi belgeyi alacaklarını merak eder oldu. Yazılı ve sözlü sonuçları ise e-Okul VBS’deki yerini aldı. Sizler de e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile takdir teşekkür hesaplaması yapabilirsiniz.

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e-Okul takdir teşekkür hesaplama işlemi için tüm öğretmenlerin e-Okul sistemine tüm notları girmesi gerekmektedir. Notlar girildikten sonra derslerin ortalama puanları ortaya çıkar ve yıl sonu başarı puanına bakılır.

Yıl sonu başarı puanı 85,00 ile 100 puan arasında olursa takdir belgesi, 70,00 ile 84,99 puan arasında olursa da teşekkür belgesi alınır.

Örnek takdir teşekkür hesaplama

Yeni eğitim sisteminde 8. sınıflar için dönem sonunda her dersin puan ortalaması alınarak bu ortalama dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sonuç bir 8. sınıf öğrencisi için ağırlıklı dönem ortalamasını vermektedir.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Bir öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak Türkçe dersinden 55,00, diğer derslerin her birinden 45,00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 8. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70,00-84,99 arasında olanlara "Teşekkür", 85,00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.