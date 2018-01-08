2018 Okullar ne zaman tatil olacak

Okullar ne zaman tatil olacak, 2018 yılında sömestr (yarıyıl tatili) Ocak ayının kaçında başlıyor sorularına Milli Eğitim Bakanlığı cevap verdi. 2017-2018 Eğitim Öğretim takvimi MEB tarafından önceden yayımlanmıştı. Gerek öğrencilerin gerek velilerin merak ettiği sorular bakanlık tarafından açıklandı. İşte bakanlık tarafından yapılan resmi açıklama ile yarıyıl tatili ve okullardaki resmi tatil günleri…

2018 OKULLAR -SÖMESTR (YARIYIL)- NE ZAMAN TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı resmi açıklamaya göre; Okullar ilk dönem 18 Eylül 2017 Pazartesi günü açıldı. 19 Ocak 2018 Cuma günü eğitim-öğretim döneminin ilk dönemi sona eriyor. 19 Ocak’ta öğrenciler tatile giriyor, 5 Şubat 2018 Pazartesi günü ikinci dönem başlıyor. 2018 okullar ne zaman kapanıyor, sorusuna MEB “8 Haziran 2018” tarihini verdi.

REKLAM

2018 YILINDA RESMİ TATİL GÜNLERİ?

2018 yılında hafta içine denk gelen resmi tatil günleri: 23 Nisan 2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı… Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Mayıs 2018 Emek ve Dayanışma Günü ise Salı gününe denk geliyor. 14 Haziran Ramazan Bayramı’nın birinci günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrencilerin eğitim-öğretim dönemi ise 8 Haziran’da sona eriyor. Öğrenciler “kış tatili” haricinde sadece hafta içi 2 gün okula gitmeyecek.