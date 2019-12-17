"Duvara bantladığı ciğeri" sokak hayvanları yararına satışa çıkardı: Muhteşem bir tava ciğer ikram edeceğiz

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Yanlışlıkla vurduğu kadına 'kusura bakma’ deyip kaçtı

Kütahya'da Kadir T. isimli şahıs, alacağı 15 bin lirayı tahsil edemediği H.D'ye buluştukları yerde tüfekle ateş etti. Saçmalar bu sırada tesadüfen yoldan geçen Melek B.’ye isabet etti. Yaralanan Melek B.'ye "Abla kusura bakma seni yanlışlıkla vurdum" deyip kaçan Kadir T. bir süre sonra teslim oldu.