Dünya "Duvara bantlanmış muz" 120 bin dolara satıldı Çürürse yenisiyle değiştirilecek
AMERİKA

Sanata verilen değer: "Duvara bantlanmış muz" 120 bin dolara satıldı

"Duvara bantlanmış muz" 120 bin dolara satıldı: Çürürse yenisiyle değiştirilecek

Gün geçmiyor ki sanat adına yapılanlar bizleri şaşırtmasın. İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği heykel-enstelasyon çalışması, sıradan bir muzu sanat eserine dönüştürdü.

Haber Merkezi AA
Üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat biçildi.
Üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat biçildi.

Koli bandıyla duvara yapıştırılmış bir muzdan oluşan sanat eseri, ABD'de 120 bin dolara satıldı.

  • "Artsy.net" internet sitesinde yer alan habere göre İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği eser, Art Basel'in Miami'de düzenlediği sanat fuarında satışa çıkarıldı.

Sanatçının üç adet ürettiği eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken, üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlendiği belirtildi.

Duvara bantlanmış muz bir çok kişinin ilgi odağı oldu.

Alıcılar çürüyen muzu değiştirebilecek

Alıcılara eserle birlikte verilen orijinallik sertifikasında eser sahiplerinin, çürüme halinde, gerekli gördükleri takdirde, muzu değiştirebilecekleri kaydedildi.

Muz heykelinin önünde çok sayıda kişi fotoğraf çektirdi.
  • Cattelan'ın uzun zamandır bir muz heykeli fikri üzerinde çalıştığını ifade eden, eseri satışa çıkaran Fransız sanat galerisinin sahibi Emmanuel Perrotin, "Önce çam sakızı reçinesiyle yapmaya çalıştı, sonra bronz yapmayı denedi ama ikisi de istediği sonucu vermedi. Sonunda gerçek bir muz kullanmanın en iyi çözüm olacağına karar verdi. Başta şaka gibi görünüyor ama sonra bir adım geriye çekilip bir daha baktığınızda bambaşka bir anlam kazanıyor" ifadesini kullandı.

Muzun hem küresel ticaretin sembolü hem de komedinin klasik bir aracı olduğuna dikkati çeken Perrotin, eserin bir çift anlamlılık örgüsü içinde eleştiri ile mizahı birleştirdiğini vurguladı.

Altın klozet.

"Altın klozeti" çalınmıştı

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan hiciv ağırlıklı heykel ve enstelasyon çalışmalarıyla tanınıyor. Sanatçının 18 karat altından yaptığı klozet biçimli heykel, eylül ayında İngiltere'de sergilendiği Bleinheim Sarayı'ndan çalınmıştı. "Amerika" adı verilen esere yaklaşık 6 milyon dolar değer biçiliyordu.

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