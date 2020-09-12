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EDİRNE TÜRKİYE

Edirne haberleri: Koronavirüs hastasının komşularına her gün bilgilendirme mesajı gidiyor

Edirne'de koronavirüs hastasının komşularına her gün bilgilendirme mesajı gidiyor

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan hasta ve komşuları cep telefonlarına gönderilen mesajla her gün uyarılıyor. Kovid-19 tedavisi gören hastanın komşularına, "İkamet ettiğiniz meskene komşu bir meskende koronavirüs hastası bulunmakta olup hastaya ait her türlü bakım, tedavi, takip ve denetim hizmeti sağlık kuruluşlarımız tarafından verilmektedir. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için daha dikkatli ve hassas davranınız" mesajı ulaştırılıyor.

Haber Merkezi AA
Valilikten gönderilen mesaj.
Valilikten gönderilen mesaj.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla 2 Nisan'da İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Birimince bir sistem oluşturuldu. Kovid-19 teşhisi konulan kişinin lokasyonu baz alınarak çevresindeki kişileri de tarayan bu sistem sayesinde her gün hem hastaya hem de komşularına bilgilendirme mesajı atılıyor.

Hastaya "İzolasyon süresi boyunca komşu ziyaretleri yapmayınız ve ziyaret taleplerini kabul etmeyiniz. Lütfen uyarıları dikkate alınız" mesajı gönderiliyor. Kovid-19 tedavisi gören hastanın komşularına da "İkamet ettiğiniz meskene komşu bir meskende koronavirüs hastası bulunmakta olup hastaya ait her türlü bakım, tedavi, takip ve denetim hizmeti sağlık kuruluşlarımız tarafından verilmektedir. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için daha dikkatli ve hassas davranınız." mesajı ulaştırılıyor.

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, kentte mart ayında toplanan ilk Pandemi Koordinasyon Kurulu'nda Vali Canalp'in pozitif hastaya yakın ikamettekilere bilgilendirme yapılması yönünde talimatı olduğunu belirtti.

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KORONAVİRÜS
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Pozitif hastalara komşu kişilerin durumdan haberdar edilerek bilgilendirilmesi için bir program uygulandığını ifade eden Uğur, şunları kaydetti:

  • "Sistemin tesisine yönelik çalışmaların sorumluluğu İl Özel İdaresine tevdi edilince, biz de belediye, TREDAŞ, Gazdaş ve Nüfus Müdürlüğü gibi vatandaş odaklı hizmet veren kurumlarla iletişime geçip, adrese dayalı yönetim bilgi sistemi verilerini çektik.
  • Ardından bu veriler çok kısa süre içerisinde geliştirilen bir bilgisayar programına transfer edilerek kullanıma hazır hale getirildi. Program sayesinde, 02 Nisan'dan bu yana Sağlık Müdürlüğü tarafından günlük olarak bildirilen vakalar, program yetkilisi personel tarafından sisteme girilmekte ve sistem otomatik olarak hastanın ve komşularının meskenlerini bularak, hasta için ayrı, komşular için ayrı oluşturulan bilgilendirme mesajlarını cep telefonlarına göndermektedir."

Türkiye'den vazgeçmiyorlar: Alışveriş için akın ettiler
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Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bulgar turistlerin alışveriş için yoğun olarak geldiği Ulus Pazarı girişinde kurduğu stantta ziyaretçilere Türkçe ve Bulgarca broşür dağıtarak, kent hakkında bilgi verdi.
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden gelen binlerce turistin kent ekonomisine katkı sağladığını söyledi.
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan pazara yoğun ilgi olduğunu belirten Soytürk, Özellikle alışveriş turizmi için Bulgar misafirlerimiz Edirne'yi tercih ediyor. Biz de misafirlerimize şehrimizi en iyi şekilde anlatıyoruz. Ulus Pazarı'nda geçen haftaya göre yoğunluk var. Bu yoğunluk esnafımızın yüzünü güldürüyor. İnşallah bu şekilde devam eder. dedi.
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Sınır kapılarının tedbirli açılmasının kentteki hareketliliği artırdığını vurgulayan Soytürk, kentin tanıtımına katkı sunmak adına çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.
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Soytürk, Müdürlük olarak kadim şehrimizi, medeniyetimizi, Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış şehrimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Özellikle Bulgar misafirlerimize kentimizin tarihi ve kültürel güzelliklerini, gastronomimizi, ciğerimizi, badem ezmemizi ve kurabiyemizi tanıtıyoruz. Bunları yaparken Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmıyoruz. diye konuştu.
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Türkiye'den vazgeçmiyorlar: Alışveriş için akın ettiler
Bulgaristan'ın Türkiye'ye yönelik koronavirüs tedbirlerini esnetmesinin ardından Bulgar vatandaşlar alışveriş turizmi için Edirne'ye akın etmeye başladı. Esnaf, Bulgarca öğrenmeye başlarken çarşı pazar da doluluk yüz güldürdü.


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