Edirne haberleri: Koronavirüs hastasının komşularına her gün bilgilendirme mesajı gidiyor Edirne'de koronavirüs hastasının komşularına her gün bilgilendirme mesajı gidiyor Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan hasta ve komşuları cep telefonlarına gönderilen mesajla her gün uyarılıyor. Kovid-19 tedavisi gören hastanın komşularına, "İkamet ettiğiniz meskene komşu bir meskende koronavirüs hastası bulunmakta olup hastaya ait her türlü bakım, tedavi, takip ve denetim hizmeti sağlık kuruluşlarımız tarafından verilmektedir. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için daha dikkatli ve hassas davranınız" mesajı ulaştırılıyor.

Haber Merkezi 12 Eylül 2020, 11:36 Son Güncelleme: 12 Eylül 2020, 11:50 AA