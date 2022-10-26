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EDİRNE

Yol vincin ağırlığını kaldıramadı

Edirne’nin Keşan ilçesinde altından kanalizasyon geçen yolda ilerleyen vinç, betonun kırılması ile kanalizasyon içine girdi. Vinç maddi hasar aldı.

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Haber Merkezi İHA
Edirne haberleri: Yol vincin ağırlığını kaldıramadı
Vincin ağırlığını kaldıramayan bloklar kırılınca vinç kanalizasyonun içine girdi.

Edirne'deki kaza İspat Cami Mahallesi Cennet Tepe mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Özgün Yapı Kooperatifi ile Cennet Tepe mevkii arasındaki yolda seyreden C.Y. yönetimindeki 30 ton ağırlığındaki vinç, altından kanalizasyon geçen beton bloklar üzerindeki yolda seyretmeye başladı. Vincin ağırlığını kaldıramayan bloklar kırılınca vinç kanalizasyonun içine girdi.

Olay yerine çağrılan başka bir vincin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla düştüğü çukurdan çıkartıldı. Vinçte, maddi hasar meydana geldi
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