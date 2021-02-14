Edirne ve Tekirdağ’da eğitime ara verildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoğun kar nedeniyle yüz yüze verilen eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.

Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç tarafından yapılan bilgilendirmede, “İlçemiz genelinde hakim olan kar yağışından dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle, ilçe milli eğitim müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan yüz yüze eğitime başlanacak okul ve sınıflar için, 15 Şubat Pazartesi ve Salı günleri eğitime ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM Bazı illerde yüz yüze eğitime kar engeli

Edirne

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Dünden bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.

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Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.