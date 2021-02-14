Gündem Edirne ve Tekirdağda eğitime ara verildi
EĞİTİM EDİRNE TEKİRDAĞ

Edirne ve Tekirdağ’da okullar tatil mi?

Edirne ve Tekirdağ’da eğitime ara verildi

Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelindeki köy okulları ve anaokulları yarın açılacak. Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoğun kar nedeniyle yüz yüze verilen eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı. Edirne ve bazı ilçelerinde de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Haber Merkezi İHA AA
Arşiv
Arşiv

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoğun kar nedeniyle yüz yüze verilen eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.
Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç tarafından yapılan bilgilendirmede, “İlçemiz genelinde hakim olan kar yağışından dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle, ilçe milli eğitim müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan yüz yüze eğitime başlanacak okul ve sınıflar için, 15 Şubat Pazartesi ve Salı günleri eğitime ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bazı illerde yüz yüze eğitime kar engeli
GÜNDEM
Bazı illerde yüz yüze eğitime kar engeli

Edirne

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Dünden bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.

Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.

Abone Ol Google News
Malatya Valisi açıkladı

Malatya Valisi açıkladı

​Gara şehitlerinin kimlikleri tespit edildi.
Telekomda beraberlik golü

Telekom'da beraberlik golü

​Galatasaray-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Galatasaray-Kasımpaşa maçında penaltı isyanı

Mağaradaki korkunç infazı Bakan Akar açıkladı

​Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

SİHA'lar vurdu

SİHA'lar vurdu

​Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53 oldu.

"Hemşerim nereye?"

"Hemşerim nereye?"

​Antalya'da garip olay: 'Polis kuş uçurtmadı' deyimi gerçek oldu
Bazı illerde<br> eğitime kar engeli

Bazı illerde
eğitime kar engeli

Yüz yüze eğitim, yoğun kar nedeniyle ertelendi.

Yüz yüze eğitim başlıyor

Yüz yüze eğitim başlıyor

​Milyonlarca öğrenci için ders zili yarın çalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.