Gündem Üç ilde yüz yüze eğitime kar engeli
EĞİTİM ZONGULDAK

Okullar yarın tatil mi? Valiliklerden açıklama geldi

Üç ilde yüz yüze eğitime kar engeli

Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelindeki köy okulları ve anaokulları yarın açılacak. Bazı illerde yüz yüze eğitim, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Çanakkale, Zonguldak ve Sakarya'da yarın okullar tatil edildi.

Haber Merkezi AA İHA
Arşiv
Arşiv

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle il genelinde okullarda yarın yüz yüze eğitim yapılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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Zonguldak

Zonguldak Valiliği 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze başlayacak eğitimin yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle ertelendiğini duyurdu.

Zonguldak Valiliği yayımladığı mesajında, "İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği 13 Şubat 2021 tarihinde ilimiz Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak; Meteoroloji verilerine göre 14 Şubat 2021 tarihinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan il Geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı özel ve resmi okulların yüz yüze eğitime başlama kararının, 1 (bir) gün süre ile ertelenmesine ve yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da uzaktan eğitimle devam edilmesi " kararı almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Sakarya

Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

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