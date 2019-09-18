Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı Edirne'de tarımsal sulamada kullanılan kanaldaki su miktarı azalınca yüzlerce balık ölümle karşı karşıya geldi. Oksijensiz kalan balıklar, kanala 3 ton su aktarılarak, kurtarıldı.

Haber Merkezi 18 Eylül 2019, 16:59 Son Güncelleme: 18 Eylül 2019, 17:03 DHA