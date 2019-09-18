Gündem Edirnede ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı
EDİRNE

Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

Edirne'de ölmek üzere olan balıkları itfaiye kurtardı

Edirne'de tarımsal sulamada kullanılan kanaldaki su miktarı azalınca yüzlerce balık ölümle karşı karşıya geldi. Oksijensiz kalan balıklar, kanala 3 ton su aktarılarak, kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
İtfaiye ekipleri, kanala 3 ton su aktardı.
İtfaiye ekipleri, kanala 3 ton su aktardı.

Çeltik hasadı yapılan Edirne’de tarımsal sulama yapılan kanallardaki su miktarlarında düşüş yaşanıyor. Merkeze bağlı İstasyon Mahallesi’ndeki kanalın terfi havuzunda da su bitme noktasına geldi.

Kanalda bulunan yüzlerce balık, oksijensiz kaldı. Vatandaşların can çekişen balıkları görüp, yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri, kanala 3 ton su aktardı.

  • Yaklaşık 15 dakika süren işlemin ardından bazı balıkların canlandığı görüldü. Vatandaşlar benzer durumun bölgedeki çok sayıda kanalda yaşandığını söyledi.

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