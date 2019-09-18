Kaçak kazıda ortaya çıktı: 1500 yıllık

Bize söylenen Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen mozaik bulunması, bu mahalle sakinlerini sevindirdi. Buranın binlerce yıl öncesine ait yerleşim alanı olduğunu düşünüyoruz. Turizme kazandırılmasını istiyoruz. Mardin Müze Müdürlüğü bölgeyi koruma altına aldı. Bu sevindirici. Derik'in tarihi dokusu ile turizme ev sahipliği yapacağını düşünüyoruz.