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MARDİN KÜLTÜR SANAT

Mardin haberleri: Mardin'de 1500 yıllık mozaik, kaçak kazıda ortaya çıktı

Kaçak kazıda ortaya çıktı: 1500 yıllık

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi kırsalında yapılan kaçak kazıda, 1500 yıllık mozaik bulundu. Jandarma tarafından ele geçirilen 1500 yıllık mozaik, Mardin Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Haber Merkezi IHA
Ele geçirilen mozaik, koruma altına alındı.
Ele geçirilen mozaik, koruma altına alındı.

Derik ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi kırsalında define için kaçak kazı yapıldığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede kaçak kazı yapıldığını belirledi.

Ekiplerin kazı alanında yaptığı incelemelerde 1500 yıllık mozaik bulundu. Kaçak kazı için harekete geçen Derik ilçe jandarma ekipleri kaçak kazı yapan şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, Mardin Müze Müdürlüğü de kazı alanını koruma altına aldı.

Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin ediliyor

Göktaş Mahallesi muhtarı Barış Yaşar vatandaşların şüphesi üzerine kaçak kazı yapıldığını fark ederek jandarmaya haber verdiklerini söyledi. Yaşar, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bize söylenen Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen mozaik bulunması, bu mahalle sakinlerini sevindirdi. Buranın binlerce yıl öncesine ait yerleşim alanı olduğunu düşünüyoruz. Turizme kazandırılmasını istiyoruz. Mardin Müze Müdürlüğü bölgeyi koruma altına aldı. Bu sevindirici. Derik'in tarihi dokusu ile turizme ev sahipliği yapacağını düşünüyoruz."

Kaçak kazıda ortaya çıktı: 1500 yıllık
FOTOĞRAF 13
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Derik ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi kırsalında define için kaçak kazı yapıldığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede kaçak kazı yapıldığını belirledi.
Title
Ekiplerin kazı alanında yaptığı incelemelerde 1500 yıllık mozaik bulundu. Kaçak kazı için harekete geçen Derik ilçe jandarma ekipleri kaçak kazı yapan şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, Mardin Müze Müdürlüğü de kazı alanını koruma altına aldı.
Title
Göktaş Mahallesi muhtarı Barış Yaşar vatandaşların şüphesi üzerine kaçak kazı yapıldığını fark ederek jandarmaya haber verdiklerini söyledi. Yaşar, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Bize söylenen Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen mozaik bulunması, bu mahalle sakinlerini sevindirdi. Buranın binlerce yıl öncesine ait yerleşim alanı olduğunu düşünüyoruz. Turizme kazandırılmasını istiyoruz. Mardin Müze Müdürlüğü bölgeyi koruma altına aldı. Bu sevindirici. Derik'in tarihi dokusu ile turizme ev sahipliği yapacağını düşünüyoruz.
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Kaçak kazıda ortaya çıktı: 1500 yıllık
Mardin'in Derik ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi kırsalında yapılan kaçak kazıda, 1500 yıllık mozaik bulundu. Jandarma tarafından ele geçirilen 1500 yıllık mozaik, Mardin Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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