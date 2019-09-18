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Bursa haberleri: 600 yıllık türbede definecilerin açtığı çukur kapatıldı

600 yıllık türbede definecilerin açtığı çukur kapatıldı

Bursa’nın İznik ilçesinde 600 yıllık Sarı Saltuk Türbesi’nde defineciler tarafından açılan çukur, sanat tarihçilerinin gözetiminde kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Defineciler tarafından açılan çukur, kapatıldı.
Defineciler tarafından açılan çukur, kapatıldı.

İznik'te yaklaşık 5 ay önce, yaklaşık 600 yıllık olduğu belirtilen Sarı Saltuk Türbesi’nde sesler duyan çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, türbenin iç zemininde 1 metre çukur kazıldığını belirledi.

600 yıllık Sarı Saltuk Türbesi

İnceleme yapıldı

Sonraki süreçte İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Türbede, sanat tarihçisi ve arkeologlardan oluşan ekip inceleme yaptı.

Yapılan çalışmanın ardından türbenin zemininde açılan çukur, sanat tarihçilerinin gözetiminde İznik Belediyesi ekipleri tarafından beton dökülerek kapatıldı.

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