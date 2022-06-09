Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan dört FETÖ şüphelisi yakalandı Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki dört FETÖ şüphelisi ile bu kişilerin kaçmasını organize eden şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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