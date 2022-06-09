Gündem Edirnede Yunanistana kaçmaya çalışan dört FETÖ şüphelisi yakalandı
EDİRNE

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan dört FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki dört FETÖ şüphelisi ile bu kişilerin kaçmasını organize eden şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Edirnede Yunanistana kaçmaya çalışan dört FETÖ şüphelisi yakalandı
Arşiv.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Otomobildekilerin Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan istinafta dosyası bulunan M.A, aynı suçtan aranan eski polis A.A, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan istinafta dosyası bulunan R.B. ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan istinafta dosyası bulunan eski polis E.A. olduğu belirlendi.

FETÖ şüphelileri ile bu kişilerin kaçmasını organize eden sürücü Ç.A. gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'a 6 yıl hapis cezası
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'a 6 yıl hapis cezası

İstinaf Mahkemesi'nden Akıncı Üssü kararı: Hainlerin cezaları onandı
GÜNDEM
İstinaf Mahkemesi'nden Akıncı Üssü kararı: Hainlerin cezaları onandı
Yargıtaydan emsal izin kararı

Yargıtay'dan emsal izin kararı

​'Bir daha işyerine gelme' diyen patron tazminat ödeyecek.
Altı aydır aranıyordu

Altı aydır aranıyordu

​İnsan kemikleri ve kafatasının sırrı çözüldü.
PKKda çözülme sürüyor: Kaçmak isteyenler korkmamalı

​MEB'den yeni program: Başvuru için son gün yarın.

​540 milyar metreküplük gaz karaya ulaşacak.
Rıdvan Yılmaz İtalya yolunda

Rıdvan Yılmaz İtalya yolunda

Lice'de bir ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.

​Bartın'da ele geçirildi: Market gibi dizayn etmişler.
Çok sayıda ile<br>sağanak uyarısı

Çok sayıda ile
sağanak uyarısı

​Aralarında İstanbul da var: Akşam saatlerine dikkat.

​Terör destekçisi vekil, Başbakan'ı parmağında oynatıyor.

​Şimdi Filistinlilerin hatıralarında yaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.