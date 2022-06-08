Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'a 6 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi’ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul’un yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 25.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Fatih Gürsul ve avukatı hazır bulundu.

Alınan savunmaların ardından mahkeme, sanık Fatih Gürsul’u ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına karar verdi. Heyet, sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkilerini de dikkate alarak cezada takdir indirimi uyguladı ve cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul

Olayın geçmişi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Aralık 2017 tarihinde karara bağlanan davada sanık Fatih Gürsul, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı. Mahkeme, diğer sanıklar Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel’i, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 9’ar yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Heyet, sanık Turgay Atasoy’u ise aynı suçtan indirim uygulayarak 7 yıl hapse çarptırmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 14 Mart 2018’de verdiği kararla, 10 sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aldıkları hapis cezalarını onamıştı. Kararı değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise, 19 Temmuz 2020’de usulü eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle kararı bozmuş, sanık Fatih Gürsul’un tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliye etmişti.

Bozma sonrası yapılan duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Keleşoğlu ve Fatih Mehmet Keleşoğlu dışındaki sanıkların eylemlerini iştirak halinde işlememiş olması ve eylemlerinin bireysel olarak değerlendirilecek olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına ve tek tek yargılanmalarının devamına karar vermişti. Bu çerçevede sanık Gürsul’un dosyası da ayrılmıştı.

REKLAM

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ihraç edildi

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun danışmanına 10 yıl hapis