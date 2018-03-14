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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun danışmanına 10 yıl hapis

İstanbul Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına ilişkin davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul hakkında verilen 10 yıl 6 ay hapis cezası onandı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanının FETÖ'den aldığı 10 yıl hapis cezası onandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanının FETÖ'den aldığı 10 yıl hapis cezası onandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul Üniversitesi ndeki yapılanmasına yönelik görülen dava da yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10 sanık hakkında verilen ceza, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.ceza dairesi tarafından onandı. Onama kararında yerel mahkemenin kararının hukuken isabetli olduğu belirtildi.

'Silahlı terör örgütüne üyelik'

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, sanık Fatih Gürsul "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan suça yönelik kastın yoğunluğu, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak önce 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gürsul'un eyleminin terör suçu olması nedeniyle 10 yıl 6 hapis cezasına çıkaran heyet, pişmanlığını dile getirmemiş olmasını gözeterek indirim uygulamamıştı. Sanıkların avukatı karara İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi nezdinde itiraz etmişlerdi.

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