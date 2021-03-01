Edremit Belediyesi'nde yapılan 258 koronavirüs testinden 26’sı pozitif çıktı

Edremit ilçesinde artan koronavirüs vakaları sonrasında geçtiğimiz hafta ilçedeki bir çok resmi kurumda Kovid-19 tarama testleri yapıldı.
Edremit Belediyesi’nde de personele test yapıldı. Test sonuçları hakkında bilgi veren Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Basın Sözcüsü Tayfun Canlı, şunları söyledi:
- "Belediyemiz personeline yapılan testlerde 258 çalışma arkadaşımız PCR testi oldu. Test sonuçlarına göre 26 mesaî arkadaşımızın testinin pozitif olduğunu üzülerek belirtmek istiyorum. Yapılan testler sonrasında Edremit Belediyesi’nde tekrar esnek mesaiye geçildi. Saat 10.00 ile 16.00 arasında vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Belediye çalışma alanlarında ziyaretçi kabulüne bir süre ara vermek zorunda kalacağız. Gerekli tedbirleri alarak bu virüs ile savaşta elimizi güçlendirmeliyiz. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini önemle istiyoruz."