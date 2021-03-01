Edremit Belediyesi'nde yapılan 258 koronavirüs testinden 26’sı pozitif çıktı

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FETÖ'nün jandarmadaki mensuplarının bilgilerinin depolandığı programın şifresi çözüldü: Mahrem bölge sorumlusundan ele geçirildi

FETÖ'nün jandarma yapılanmasında sözde "Marmara bölge imamı" olan Nihat Keskin'den ele geçirilen flaş bellek ve SD karttaki jandarma görevlisi örgüt üyelerinin kişisel bilgileri ile örgüt faaliyetlerine ilişkin bilgilerinin depolandığı programın içeriğine ulaşıldı. Örgütün sivil imamlarının kendilerine bağlı jandarma personeli hakkında sorgulama yapmasına imkan veren programda, örgüt mensubu olmayan personele ilişkin de fişleme bilgilerinin bulunduğu belirlendi.