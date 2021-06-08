Edremit eski belediye başkanı Ahmet Öner'in evine yıldırım düştü

Edremit'te bugün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerine kadar süren yağış hayatı felç etti. Gök gürültülü sağanak şeklinde devam eden yağış sırasında Akçay Mahallesi, Turgutreis Caddesinde bir eve yıldırım düştü.

Evin ikinci katında maddi hasar oluştu.

Maddi hasar oluştu

Evin, Edremit’te 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi’nden 2 dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Öner’in olduğu öğrenildi. Gürültü üzerine kendilerini dışarı atan aile, dumanı görünce itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, evin ikinci katında hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı.