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BALİKESİR

Edremit eski belediye başkanı Ahmet Öner'in evine yıldırım düştü

Balıkesir’in eski Edremit ilçe belediye başkanlarından Ahmet Öner’in evine yıldırım düştü. Öner’in ailesiyle birlikte evde olduğu sırada meydana gelen olayda yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Haber Merkezi DHA
Edremit eski belediye başkanı Ahmet Önerin evine yıldırım düştü
Olayda yaralanan olmadı.

Edremit'te bugün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerine kadar süren yağış hayatı felç etti. Gök gürültülü sağanak şeklinde devam eden yağış sırasında Akçay Mahallesi, Turgutreis Caddesinde bir eve yıldırım düştü.

Evin ikinci katında maddi hasar oluştu.
Evin ikinci katında maddi hasar oluştu.

Maddi hasar oluştu

Evin, Edremit’te 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi’nden 2 dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Öner’in olduğu öğrenildi. Gürültü üzerine kendilerini dışarı atan aile, dumanı görünce itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, evin ikinci katında hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı.

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