Gündem Edremit Körfezinde trafik durma noktasına geldi
BALİKESİR

Edremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldi

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk artarak devam ediyor. Bayramın ilk günü kurbanlarını kesen vatandaşlar, dün itibariyle Edremit Körfezi'ne akın etmeye başladı. Tatilcilerle dolup taşan Akçay Mahallesi, polis tarafından araç girişlerine 2 gündür aralıklarla kapatılıyor.

Haber Merkezi DHA
Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk devam ediyor.
Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk devam ediyor.

Bayramın ilk günü kurbanlarını kesen ve aile ziyaretleri yapan vatandaşlar, ardından Edremit Körfezi'ndeki sahillere akın akın gelmeye başladı.

Pazartesi gününden itibaren trafik yoğunluğu artarak devam etti. Bu nedenle İzmir-Çanakkale E-87 karayolunda kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor. Kuzey Ege'nin mavi sularının keyfini çıkarmak için bölgeye gelen vatandaşlar ise özellikle Akçay kordona akın ediyor. Polis ekiplerinin 24 saat kavşaklarda nöbet tutmasına karşın, bölgeye gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman kilitlendi.

Bazı tatilciler dönüş yoluna geçerken, özellikle Edremit-Çanakkale istikametinde yoğunluk yaşanıyor. Anayoldan 1 kilometrelik mesafedeki Akçay kordona ulaşmak zaman zaman yarım saati buluyor. Trafiğin sıkıştığı anlarda polis ekipleri, Akçay'ı araç girişine kapatıyor. Dün akşamdan sonra bu akşam da Akçay, araç girişlerine bir süreliğine kapalı kaldı. Pazatesi günü itibariyle Edremit Körfezi'ndeki tatil beldelerine girişler kontrollü şekilde sağlanıyor.

Yolun araç trafiğine kapatıldığı anlarda ise Akçay'a gezmek için gelen kimi araç sürücüleri Altınoluk mahallesi tarafına gitmeyi tercih ettikelerini söylerken, kimi ise alternatif giriş güzegahları arıyor.

İstanbul'un araç trafiğinden kaçarak Edremit'e geldiğini söyleyen bir başka araç sürücü ise burada da trafiğe yakalandığını söyledi. Trafiğin sıkışması nedeniyle büyük sorun yaşayan şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförleri ise vatandaşların toplu taşıma araçlarını kulanmaları yönünde daha duyarlı olmalarını istiyor.

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