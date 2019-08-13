Hayat Canan Karatay Bolca kurban eti tüketin
GENEL SAĞLIK

Canan Karatay: Bolca kurban eti tüketin

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bayramda bol bol et yenmesi tavsiyesinde bulundu. Karatay, "Beynin yağa ihtiyacı vardır. Bizi beynimiz çalışmasın diye yağsız bıraktılar. Beyin, vücut yağla çalışır. İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz" dedi.

Haber Merkezi AA
Prof. Dr. Canan Karatay, hayranları için kitap imzaladı.
Prof. Dr. Canan Karatay, hayranları için kitap imzaladı.

Karatay, DR Turgutreis'te düzenlenen kitap imza gününde, okurlarıyla bir araya geldi. "Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" kitabını imzalayan Karatay'a, hayranları yoğun ilgi gösterdi. İmza gününde Karatay'ın hayranları fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Hayvansal yağ en sağlıklı yağdır

Karatay,vatandaşlara baklava ve böreği fazla yememe tavsiyesinde bulundu.

Kurban etinin bol miktarda tüketilebileceğini belirten Karatay, "Kurban etini bulurlarsa yağıyla beraber bol bol yiyebilirler. Hayvansal yağ en sağlıklı yağdır. Hayvansal yağ damarları tıkamaz, yapay yağlar damarları tıkar." dedi.

Yapay yağların katı olduğunu aktaran Karatay, "Tereyağı hiçbir zaman katı değildir. Zeytinyağı da katı değildir. Damarları da tıkamaz, beyni de açar. Beynin yağa ihtiyacı vardır. Bizi beynimiz çalışmasın diye yağsız bıraktılar. Beyin, vücut yağla çalışır. İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz." diye konuştu.

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