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EĞİTİM

Eğitimde İngiliz kurnazlığı

Yıllar içerisinde yabancı dile olan ilgi katlanarak arttı. Bunu fırsat bilen popüler yayınevleri ise İngilizce eğitimini bir para çarkına dönüştürdü.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Çağdaş Eğitim Kurumları Yabancı Dil Eğitimi Bölüm Başkanı Naim Nalbant,
Çağdaş Eğitim Kurumları Yabancı Dil Eğitimi Bölüm Başkanı Naim Nalbant,

Oxford ve Cambridge gibi yayınların dili “öğretmemek” üzere dizayn edildiğini söyleyen Çağdaş Eğitim Kurumları Yabancı Dil Eğitimi Bölüm Başkanı Naim Nalbant, “Öğrenciler yaklaşık 10 yıl boyunca İngilizce eğitimi almalarına rağmen yüzde 95'i konuşamıyor, yazamıyor ve bilimsel çalışmalara katılamıyor. Bu kaynaklar tekrar tekrar unutulan zaman kalıplarını öğretmekten öteye geçemiyor. Öğrenciler üniversiteye geldiklerinde yeniden dil kurslarına kaydolarak hem para hem de zaman kaybediyorlar" dedi.

FAHİŞ FİYATLARA SATILIYOR

İngilizce eğitiminde kullanılan yayınlara ilişkin Yeni Şafak'a önemli açıklamalarda bulunan Naim Nalbant, “İngilizce öğrenemedikleri halde insanlar sadece popüler olduğu için Face to Face, Speak Out ve benzeri kitapları alıyor. Bu kitapların set olarak fiyatları ise, 150 liradan başlayıp 500'e kadar uzanıyor. Birçok eğitim kurumu İngilizce eğitiminde bu yayınları zorunlu kılmış durumda. Aileler fahiş fiyatlara satılan bu setleri çocuklarına almakta zorlanıyor. Çok büyük paralar israf oluyor” diye konuştu.

SERTİFİKA İLE ALDATIYORLAR

Bir başka problemin ise yabancı dil eğitimi veren kurumlarda olduğunu vurgulayan Nalbant, “Dünyada İngilizce bildiğinizi kanıtlamanın tek yolu uluslararası geçerliliği bulunan TOEFL veya IELTS puanınızın olmasıdır. Ancak, hiçbir geçerliliği olmamasına rağmen İngilizce eğitimi veren kurumların sertifika dağıttığını görüyoruz. Adeta şeker dağıtır gibi yabancı dil sertifikası veriliyor" şeklinde konuştu.

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