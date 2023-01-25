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EGM'den 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin açıklama: Yasal süreç başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya üzerinden yapılan bir yayında 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin gerekli yasal sürecin başlatıldığını bildirdi.

07:27 . 25/01/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinde yapılan yayınlarda Sedat Peker suç örgütünün gizli tanığı olduğu beyan edilen bir şahsın bilgileri ve görüntülerinin yer aldığı ve bu şahıs üzerinden bazı iddiaların dile getirildiği hatırlatıldı.


Söz konusu şahıs hakkında İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulunca verilen herhangi bir koruma kararı olmadığı ve adli yönden verilen kararların bağımsız yargı organlarının yetkisinde olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu yayında geçen iddialarla ilgili olarak da gerekli yasal sürecin başlatıldığı bilgisi verildi.




#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Sedat Peker
#Gizli tanık
2 saat önce
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EGM'den 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin açıklama: Yasal süreç başlatıldı
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