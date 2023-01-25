EGM'den 'Sedat Peker dosyasının gizli tanığı konuştu' iddialarına ilişkin açıklama: Yasal süreç başlatıldı

EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinde yapılan yayınlarda Sedat Peker suç örgütünün gizli tanığı olduğu beyan edilen bir şahsın bilgileri ve görüntülerinin yer aldığı ve bu şahıs üzerinden bazı iddiaların dile getirildiği hatırlatıldı.