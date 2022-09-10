Gündem Ekrem İmamoğlu metrobüs kazasından saatler sonra ortaya çıktı
İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu metrobüs kazasından saatler sonra ortaya çıktı

Avcılar'da yaşanan ve 99 vatandaşın yaralandığı kaza sonrası İBB Ekrem İmamoğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu. İmamoğlu saatler sonra yaralıları hastanede ziyaret ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak yaşanan aksama nedeniyle 'özür dilemekle' yetindi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu metrobüs kazasından saatler sonra ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da belediye otobüsleri ve metrobüslerin karıştığı kazalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da Avcılar'da dün akşam saatlerinde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 99 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralanan vatandaşlar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ne olay yerine geldi ne de kamuoyuna bir açıklamada bulundu. Nerede olduğu merak edilen İmamoğlu kazadan saatler sonra ortaya çıktı.

İmamoğlu gece yarısı sosyal medya hesabından yaralıları hastanede ziyaret ettiği görüntüleri paylaştı.

Kaza nedeniyle değil aksama nedeniyle 'özür' diledi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarının karıştığı arıza ve kazaların ardı arkası kesilmezken İmamoğlu yaptığı paylaşımda yaşanan kaza nedeniyle değil oluşan 'aksama' nedeniyle İstanbullulardan özür diledi.

İmamoğlu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim."

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