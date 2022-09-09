Gündem Avcılarda metrobüsler çarpıştı Çok sayıda yaralı var
İSTANBUL

Avcılar'da metrobüsler çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Avcılar Şükrübey durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası metrobüslerde bulunan çok sayıda kişi yaralanırken, yol trafiğe kapatıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Avcılarda metrobüs kazası! Metrobüste kaza mı oldu? Metrobüs yolu ne zaman açılacak?
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı

Avcılar Şükrübey metrobüs durağında 4 metrobüs kazaya karıştı. 2 metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Avcılar'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
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Avcılar'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerinden ilk görüntüler

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