Avcılar'da metrobüsler çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Avcılar Şükrübey metrobüs durağında 4 metrobüs kazaya karıştı. 2 metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Avcılar Şükrübey metrobüs durağında 4 metrobüs kazaya karıştı. 2 metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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