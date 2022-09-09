Avcılar'da metrobüsler çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Avcılar Şükrübey durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası metrobüslerde bulunan çok sayıda kişi yaralanırken, yol trafiğe kapatıldı.

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