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ELAZİĞ

Her yerde aranıyordu: Saklandığı çadırda yakalandı

Elazığ'da hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.O., Palu ilçesinde bir yaylada saklandığı çadırda yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Elazığ haberler... Her yerde aranıyordu: Saklandığı çadırda yakalandı
Çadırdan yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.O.'nun Palu ilçesindeki bir yaylada çadırda saklandığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler H.O.'yu saklandığı çadırda yakalayıp, gözaltına alındı.

Çadırdan yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsız çamaşır makinesinin arkasında yakalandı: Kapıyı üstüne kitledik
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Manisa'daki operasyonda ilginç görüntü: Salona kazdığı çukurun içinde yakalandı
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Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde 26 Temmuz 2021 tarihinde ’Ateşli silah ile kasten yaralama’, ’Konut dokunulmazlığı ihlali’ ve ’Mala zarar verme’ olaylarının şüphelisi ve firari durumda bulunan G.K.’nin (40) jandarma tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ikamet adresine döndüğünün tespit edilmesinin ardından jandarma ekipleri şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi.
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Evde yapılan aramada salonda bulunan kanepenin altına kazılmış bir çukurun içinde şüpheli G.K. ele geçirildi.
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Şüpheliyle birlikte olayda kullanıldığı düşünülen seri numarası olmayan 9 milimetre çapında bir tabanca da ele geçirildi. Şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınırken sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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Manisa'daki operasyonda ilginç görüntü: Salona kazdığı çukurun içinde yakalandı
Manisa'da, birçok suçtan hakkında arama kararı bulunan G.K., jandarmanın operasyonuyla evindeki kanepenin altında saklandığı çukurda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte seri numarası olmayan 9 milimetre çapında bir tabanca da ele geçirildi.


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