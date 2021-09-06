Her yerde aranıyordu: Saklandığı çadırda yakalandı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde 26 Temmuz 2021 tarihinde ’Ateşli silah ile kasten yaralama’, ’Konut dokunulmazlığı ihlali’ ve ’Mala zarar verme’ olaylarının şüphelisi ve firari durumda bulunan G.K.’nin (40) jandarma tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ikamet adresine döndüğünün tespit edilmesinin ardından jandarma ekipleri şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi.