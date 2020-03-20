Gündem Elazığda 12 saatte 55 deprem meydana geldi
ELAZİĞ

Elazığ’da 12 saatte 55 deprem meydana geldi

Elazığ’da dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem kentte kısa süreli panik oluştururken, 12 saatte 55 deprem meydana geldiği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Elazığ'da depremde yıkılan binalar
Elazığ'da depremde yıkılan binalar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün saat 20.53’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

12 SAAT BOYUNCA SALLANDI

  • 5.0’lık depremin ardından peş peşe artçı depremler meydana geldi. AFAD’dan alınan bilgiye göre son 12 saat içinde biri 5.0, 4’ü 3.1 ile 3.7 arasında değişen, diğerleri 1.1 ile 2.5 arasında olan toplam 55 deprem meydana geldi.

24 Ocak’ta 6.8’lik deprem meydana gelen Elazığ’da 37, Malatya’da ise 4 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce yapı ağır hasar görmüştü.

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