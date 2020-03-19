Elazığ'da art arda iki deprem oldu

Korku, umut, fedakarlık ve mucizeler: Tüm duyguları ile Elazığ depremi

Türkiye 24 Ocak günü Elazığ'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi yaralandı. Elazığ'da yaralar AFAD ve Kızılay arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar ile kısa sürede sarıldı. Elazığ depreminin hafızlara kazınan tüm anlarını bir araya getirip duyguları ortaya koyduk.