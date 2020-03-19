Gündem Elazığda art arda iki deprem oldu
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Son dakika deprem haberleri: Elazığ'da art arda iki deprem oldu

Elazığ'da art arda iki deprem oldu

AFAD verilerine göre, Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 20.53'de 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Bu depremin ardından 3.7’lik bir deprem daha meydana geldi.

Haber Merkezi AA
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İkinci deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.21’de yine merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Korku, umut, fedakarlık ve mucizeler: Tüm duyguları ile Elazığ depremi
OYNAT
Korku, umut, fedakarlık ve mucizeler: Tüm duyguları ile Elazığ depremi
Türkiye 24 Ocak günü Elazığ'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi yaralandı. Elazığ'da yaralar AFAD ve Kızılay arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar ile kısa sürede sarıldı. Elazığ depreminin hafızlara kazınan tüm anlarını bir araya getirip duyguları ortaya koyduk.


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