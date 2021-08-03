Gündem Ayakları telle bağlanıp ölüme terk edilen eşek köylülerce kurtarıldı
ELAZİĞ

Ayakları telle bağlanıp ölüme terk edilen eşek köylülerce kurtarıldı

Elazığ'da, ön ayakları çelik telle bağlanıp ölüme terk edilen eşek köylülerin dikkati ve duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Elazığda ayakları telle bağlanıp ölüme terk edilen eşek köylülerce kurtarıldı
Eşeğin ön ayakları 3 metrelik telle sıkıca bağlanmış.

Merkeze bağlı Badempınarı köyü kırsalında bir eşeğin ön iki ayağının çelik telle bağlandığını fark eden vatandaşlar durumu köy muhtarına bildirdi.

Bunun üzerine muhtar Mehmet Ekinci, bir yakını ile köye 3 kilometre uzaklıkta eşeğin bulunduğu yere gitti.

Eşeğin ön ayaklarındaki tel söküldü.
Eşeğin ön ayaklarındaki tel söküldü.

Ölsün diye bağlamışlar

Ekinci, eşeğin, yaklaşık 3 metre uzunluğunda çelik telle kendi imkanları ile kurtulamayacağı şekilde ön iki ayağından sıkı şekilde bağlandığını gördü. Muhtar Ekinci, penseyle teli keserek eşeği özgürlüğüne kavuşturdu.

Zavallı hayvan ön ayaklarına bağlanan telle ölüme terkedilmiş.
Zavallı hayvan ön ayaklarına bağlanan telle ölüme terkedilmiş.

Muhtar Ekinci, "3 metre telle eşeğin ön ayaklarını birbirine bağlamışlardı. Eşek perişan haldeydi. Penseyle eşeğin ayağındaki telleri kesip, özgürlüğüne kavuşturduk." dedi.

Mehmet Ekinci
Mehmet Ekinci

Eşeğin kurtarılmasına yardım eden Akın Öztekin ise 4-5 kez sıkıca bağlanan çelik telden dolayı hayvanın ayaklarında kesikler de oluştuğunu gördüklerini dile getirerek, "Bu insanlık dışı bir hareket. Hayvana bakamıyorsan, belediyemizin ve üniversitemizin hayvan bakım evleri var, 'gelip, götürün' diyebilirlerdi. Bu insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyorum." diye konuştu.

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