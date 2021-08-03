Ayakları telle bağlanıp ölüme terk edilen eşek köylülerce kurtarıldı

Merkeze bağlı Badempınarı köyü kırsalında bir eşeğin ön iki ayağının çelik telle bağlandığını fark eden vatandaşlar durumu köy muhtarına bildirdi.

Bunun üzerine muhtar Mehmet Ekinci, bir yakını ile köye 3 kilometre uzaklıkta eşeğin bulunduğu yere gitti.

Eşeğin ön ayaklarındaki tel söküldü.

Ölsün diye bağlamışlar

Ekinci, eşeğin, yaklaşık 3 metre uzunluğunda çelik telle kendi imkanları ile kurtulamayacağı şekilde ön iki ayağından sıkı şekilde bağlandığını gördü. Muhtar Ekinci, penseyle teli keserek eşeği özgürlüğüne kavuşturdu.

Zavallı hayvan ön ayaklarına bağlanan telle ölüme terkedilmiş.

Muhtar Ekinci, "3 metre telle eşeğin ön ayaklarını birbirine bağlamışlardı. Eşek perişan haldeydi. Penseyle eşeğin ayağındaki telleri kesip, özgürlüğüne kavuşturduk." dedi.

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Mehmet Ekinci

Eşeğin kurtarılmasına yardım eden Akın Öztekin ise 4-5 kez sıkıca bağlanan çelik telden dolayı hayvanın ayaklarında kesikler de oluştuğunu gördüklerini dile getirerek, "Bu insanlık dışı bir hareket. Hayvana bakamıyorsan, belediyemizin ve üniversitemizin hayvan bakım evleri var, 'gelip, götürün' diyebilirlerdi. Bu insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyorum." diye konuştu.

OYNAT 00:29 Eşeğe motosikletli eziyet! Aydın'da iple motosikletinin arkasına bağladığı eşeğini karayolunda çekmeye çalışan kişi, diğer sürücülerin tepkisini çekti. Aydın-Bodrum karayolunda motosikletiyle seyir halindeki bir sürücünün, aracına bağladığı eşeğini çekmeye çalıştığı görüldü. Boynundaki iple motosiklete bağlı hayvanı, aracının gazına basarak hareket etmeye zorlayan kişi, yoldaki diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. BiP'te paylaş

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