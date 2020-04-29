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Eşeğe zulme 947 lira para cezası

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde eşeği traktörün arkasına bağlayarak 4 kilometre sürükleyen kişiye 947 lira idari para cezası kesildi. Kayıp eşeğini arayan sahibi T.A olayı ortaya çıkardı.

Haber Merkezi İHA
arşiv
arşiv


Edinilen bilgiye göre, Kılıçcı köyünde yaşayan T.A’ya ait eşek, aynı köydeki M.A’nın evinin önünde bulunan hayvan yemi olan kepeği yiyince M.A sinirlenerek eşeği traktörünün arkasına bağladı ve yaklaşık 4 kilometre boyunca sürükleyip Sökmen köyü yakınlarında serbest bıraktı.

Eşeği traktörün arkasına bağladı.

Kayıp eşeğini arayan kişi olayı ortaya çıkardı

Eşeğinin kayıp olduğunu fark edince aramaya çıkan sahibi T.A, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda M.A’ya ulaşarak Sökmen köyü yakınlarında ayakları kanlar içerisindeki eşeğinin yanına geldi.
Eşeğinin ayaklarının yaralandığını gören T.A, durumu Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri hayvana eziyet eden M.A’ya 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 947 TL idari para cezası kesti, Kelkit Cumhuriyet Savcılığı M.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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