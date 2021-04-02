Gündem Elektrik tellerindeki kuşları kovalamaya çalışan çocuğun feci sonu
İSTANBUL

Elektrik tellerindeki kuşları kovalamaya çalışan çocuğun feci sonu

Küçükçekmece'de evin terasında, elektrik tellerine konan kuşları kovalamak isteyen ve sopayla tellere vuran 15 yaşındaki Samet Özkan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Elektrik tellerindeki kuşları kovalamaya çalışan çocuğun feci sonu
Gencin ailesi ve mahalle sakinleri sokakta toplandı.

Olay, İstanbul Küçükmece Fevzi Çakmak mahallesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Samet Özkan, sokaktaki elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi.

Özkan’ın sopayla vurduğu elektrik tellerinde aniden bir patlama yaşandı. Elektrik akımına kapılan Özkan, hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunurken, 15 yaşındaki çocuğun yakınları da sinir krizleri geçirdi.

Özkan’ın cenazesi, incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılacak.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Otoyolda feci ölüm: Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik Karsak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Ökmen (48) idaresindeki YE67-GXO yabancı plakalı bir otomobil Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken aşırı hız ve yolun yağıştan dolayı kaygan olmasından dolayı kontrolden çıktı.
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Bariyerle çarpan, yol kenarındaki otoyol firmasına ait kontrol kutularını parçalayıp şarampole uçan otomobil hurdaya döndü.
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Sürücü olay yerinde can verdi <br> <br> Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyonu sağda olan otomobilin sürücüsü Mert Ökmen’in hayatını kaybettiğini tespit etti.
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Kaza yeri savaş alanına dönerken, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücü Mert Ökmen’in cesedi araç içinden çıkarıldı.
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Yağmur nedeniyle güçlükle sürdürülen kurtarma çalışmaları sonrasında Mert Ökmen’in cenazesi cenaze aracına konularak Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Kazada hurdaya dönen otomobil ise vinç yardımı ile şarampolden çıkarılarak çekiciye kondu.
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Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Otoyolda feci ölüm
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Otoyolda feci ölüm
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Otoyolda feci ölüm
Otoyolda feci ölüm: Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti
Gebze-Orhangazi-İzmir Karayolu Karsak kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında lüks bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Yabancı plakalı aracın sürücüsü araç içinde feci şekilde can verdi.


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