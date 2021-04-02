Elektrik tellerindeki kuşları kovalamaya çalışan çocuğun feci sonu

Olay, İstanbul Küçükmece Fevzi Çakmak mahallesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Samet Özkan, sokaktaki elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi.
Özkan’ın sopayla vurduğu elektrik tellerinde aniden bir patlama yaşandı. Elektrik akımına kapılan Özkan, hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunurken, 15 yaşındaki çocuğun yakınları da sinir krizleri geçirdi.
Özkan’ın cenazesi, incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılacak.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.