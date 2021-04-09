Gündem Elektrikli ısıtıcıyı açık unuttu alevler içerisinde uyandı Komşuları sayesinde kurtuldu
İSTANBUL

Elektrikli ısıtıcıyı açık unuttu alevler içerisinde uyandı: Komşuları sayesinde kurtuldu

Pendik’te bir vatandaşın prizde unuttuğu elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın bir anda tüm daireyi sardı. Komşularının yardımıyla evden çıkarılan vatandaş dumandan etkilenirken, itfaiyeekipleri ise alevlerin sardığı daireye müdahale etti.

Haber Merkezi İHA
Elektrikli ısıtıcıyı açık unuttu alevler içerisinde uyandı: Komşuları sayesinde kurtuldu
Elektrikli ısıtıcıyı açık unuttu alevler içerisinde uyandı.

Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesi Sultan Alpaslan Caddesi üzerinde bulunan bir binada saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 3. katında yaşayan bir vatandaş evde elektrikli ısıtıcının açık olduğunu unutarak uyuyakaldı.

ELEKTRİKLİ SONA AÇIK KALDI

Prizde unutulan elektrikli ısıtıcıdan başlayan yangın kısa tüm daireyi sardı. Yangın nedeniyle ev içerisinden yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, apartman sakinleri ise daire içerisinde yoğun dumana maruz kalan vatandaşı kurtararak alevlerin sardığı evin içerisinden çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı daireye müdahale etmekte güçlük çeken ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Meydana gelen olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, alevlerin sardığı evde maddi hasar oluştu.

CAN KAYBI YOK
Yangın esnasında olay yerinde bulunan mahalle sakinlerinden Mehmet Fatih Çiçek, “Komşularımız yangının elektrikli sobadan çıktığını söyledi. Hane sahibi elektrikli sobasını açık bırakarak uyuyakalmış. İçeride kimse kalmadı. Herkesi dışarı çıkardılar. İtfaiye ekipleri müdahale ederek, söndürmeye çalışıyor. Neyse ki herhangi bir can kaybı yok” diye konuştu.

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