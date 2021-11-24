Eli kanlı terör örgütü PKK'nın şehit ettiği Necmettin öğretmen anıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilkokulda öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırılarak şehit edildi. Yılmaz'ın ismi daha sonra görev yaptığı Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokula verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde isminin yaşatıldığı okulda eğitim gören öğrenciler, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için anma programı düzenledi. Necmettin öğretmenin fotoğrafını koydukları masasının etrafına gül bırakan öğrenciler, sınıf tahtasına ‘24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun, Necmettin öğretmenimiz’ yazdı.

Necmettin öğretmen gibi olmak için çabalıyorum

Okulda görev yapan öğretmenlerinden Zeynep Kaya, "Buraya atandığım günden bu yana sürekli öğrencilerinden şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı dinliyorum. Öğrencilerim, Necmettin öğretmenin yaptıkları aktiviteleri ve onun çok iyi olduğunu anlatıyor. Bunları duyunca gururlanıyorum ve Necmettin öğretmen gibi olmak için çabalıyorum" dedi.

REKLAM

OYNAT 00:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: 3600 ek gösterge başta olmak üzere yeni haklar sağlayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen '81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek' programında açıklamalarda bulundu. Burada öğretmenlere yeni müjdeler veren Erdoğan, 'Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız. 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder